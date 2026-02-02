En una noche de jonrones y solidez desde el montículo, México rojo consiguió su primera victoria de la Serie del Caribe 2026 tras vencer de manera contundente a Panamá con una pizarra de 11-2 en el Estadio Panamericano.

El “Shocker day” no decepcionó. Luis Iván Rodríguez realizó una apertura destacada que fue la pieza fundamental para que la novena mexicana concretara el triunfo . El nacido en Ocotlán laboró a lo largo de cinco rollos en los que toleró dos hits, un pasaporte y ponchó a un rival, nulificando por completo a la ofensiva panameña.

El encuentro se definió en las primeras tres entradas gracias a los batazos tan oportunos de los peloteros del conjunto que en esta ocasión fungió como visitante. A ello se sumó la falta de control de Paolo Espino, pitcher abridor de Panamá, quien desde temprano mostró lanzamientos endebles y descontrolados que le ocasionaron constantes problemas, incluyendo el primer episodio con casa llena.

Connor Hollis pudo embasarse con sencillo y, posteriormente, lo acompañaron Michael Wielansy y Willie Calhoun, ambos llegaron a las bases con pasaportes. La cereza al pastel se puso con Bligh Madris conectando un grand slam que marcó el inicio de una paliza sobre el campo del inmueble zapopano.

Pese a tener ese comienzo, Espino se mantuvo en el montículo hasta el comienzo de la tercera entrada , misma que fue fatídica para los panameños. Julián Ornelas inauguró el rollo con otro cuadrangular y Willie Calhoun bateó un doblete que impulsó a Wielansky a sumar la segunda rayita a su cuenta personal.

Lo que terminó con la labor de Espino fue un pasaporte que le otorgó a Mateo Gil y, después de cinco imparables, ocho carreras permitidas y cuatro bases por bolas, el lanzador cedió su lugar.

Sin embargo, el relevo tampoco le funcionó a Panamá. Kevin Miranda fue recibido por un sencillo de Reynaldo Rodríguez que mandó a Calhoun y Gil a tocar el plato. Lo que hundió a Miranda fue que, a través de sus disparos irregulares, México pudo anotar tres carreras de caballito, dando muestra de su inestabilidad en la loma.

El conjunto mexicano parecía encaminado a sellar su triunfo por la vía del mercy rule, lo que habría significado apenas el segundo en la historia de la Serie del Caribe. No obstante, esto no pudo concretarse, luego de que Jeff Ibarra le permitiera a Panamá romper con la blanqueada en el sexto episodio, cuando Johan Camargo bateó un jonrón de dos carreras que alargó el encuentro.

Los panameños volvieron a timbrar en la última entrada con Trevor Clifton como lanzador, pero ante la amplia ventaja que sostuvo México, los canaleros poco pudieron hacer para acercarse más.

México rojo volverá a jugar este martes 3 de febrero contra Puerto Rico a las 19:00 horas en el estadio Panamericano .

SV