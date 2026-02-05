Quedaron definidos los encuentros de las Semifinales de la Serie del Caribe 2026 tras la victoria de Puerto Rico sobre Panamá, resultado que terminó de acomodar el panorama rumbo a la recta final del clásico caribeño y que promete duelos de alto voltaje en la antesala de la Gran Final.

El enfrentamiento estelar de las semifinales se disputará este viernes 6 de febrero a las 19:00 horas , cuando los Charros de Jalisco, representantes de México rojo, se midan ante los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico.

La novena albiazul tendrá la oportunidad de mostrar nuevamente su dominio frente a los boricuas, ya que en el duelo de Round Robin, Jalisco se impuso por pizarra de 3-0. Ese resultado no solo significó una victoria importante para los Charros, sino que además se mantiene como la única blanqueada registrada en la competencia hasta el momento.

Para Jalisco, el compromiso representa una oportunidad inmejorable de clasificar a su segunda final consecutiva de Serie del Caribe, consolidándose como uno de los equipos más consistentes y fuertes del torneo.

Además, el encuentro tiene un significado especial, ya que los Charros buscarán conquistar un título caribeño que se les ha negado en las tres ediciones previas en las que han participado . En el plano personal, también es una oportunidad de oro para su mánager, Benjamín Gil, quien aún no ha logrado levantar el trofeo caribeño desde el banquillo.

Puerto Rico, por su parte, llega con el ánimo en alto tras su triunfo ante Panamá y con la misión de tomar revancha de aquella derrota en la ronda inicial, sabiendo que un boleto a la final está en juego.

En la otra llave de semifinales, el compromiso que cerrará la jornada de este jueves enfrentará nuevamente a los Tomateros de Culiacán, que defienden los colores de México verde, y República Dominicana. El encuentro está programado para las 14:00 horas y definirá al primer finalista del torneo.

Así, la Serie del Caribe entra en su etapa más emocionante , con cuatro equipos soñando con levantar el trofeo y escribir su nombre en la historia del béisbol caribeño.

