Puerto Rico mostró paciencia, oportunismo y poder ofensivo en los momentos clave para venir de atrás y derrotar 8-3 a Panamá en la Serie del Caribe 2026, en un duelo que terminó marcando el adiós definitivo de los panameños de la capital jalisciense.

El conjunto canalero había salido decidido a pelear hasta el último out. Con la obligación de ganar y esperar una combinación favorable en el resultado entre México Verde y República Dominicana, Panamá tomó ventaja temprana de 2-0 y logró sostenerla durante más de cinco entradas gracias a una labor efectiva de su pitcher abridor, Harold Arauz, y a una defensa sólida que mantuvo a raya a la ofensiva boricua.

Sin embargo, Puerto Rico no se desesperó . A pesar de verse limitado en el marcador, mantuvo turnos largos y esperó el momento oportuno para inclinar la balanza que llegó justo cuando se abrió paso al bullpen panameño.

Ese punto de quiebre llegó en la sexta entrada, cuando los boricuas armaron un rally de cuatro carreras que cambió por completo el rumbo del encuentro. Tres sencillos productores, permitieron que Puerto Rico pasara al frente y tomara control del juego.

Panamá intentó reaccionar, pero el golpe anímico fue evidente . En la octava entrada, Puerto Rico volvió a castigar con otro racimo, esta vez de tres anotaciones. Y, en el último episodio, Isan Díaz conectó otro imparable que puso la rayita definitiva.

Con este resultado, Panamá se despide de la Serie del Caribe 2026 sin conocer la victoria, cerrando su participación con marca de 0-4, pese a haber llegado a este encuentro con vida matemática en la competencia. La incapacidad para sostener la ventaja ante un rival experimentado terminó siendo determinante.

Puerto Rico, por su parte, consigue un triunfo clave que lo mantiene en la carrera por el título y enfrentará a México rojo en las Semifinales del torneo.

