Chivas busca mantener el paso perfecto en su último juego en Mazatlán

Chivas afrontará este viernes un compromiso especial cuando visite a Mazatlán, con la misión de mantener el paso perfecto en el presente torneo y cerrar con victoria lo que será su último enfrentamiento ante los Cañoneros en territorio sinaloense, dentro de la llamada “gira del adiós” del conjunto mazatleco en la Liga MX.

Mazatlán y Guadalajara se miden por última ocasión en la Primera División , en un duelo que presenta realidades contrastantes y objetivos muy claros para ambos equipos.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito llega invicto y con paso perfecto en el campeonato, por lo que buscará extender su buen momento y mantenerse en lo más alto de la clasificación, mientras que Mazatlán es el único equipo que no ha sumado puntos en el actual semestre y ocupa el último lugar de la tabla general.

Guadalajara parte como favorito, respaldado también por su historial frente a Mazatlán desde la aparición del club sinaloense en la Liga MX. En ese lapso, Chivas registra seis victorias, tres empates y solo dos derrotas , números que reflejan su dominio ante los Cañoneros.

Dicha superioridad se ha hecho evidente en los enfrentamientos recientes. En su último duelo, el Rebaño se impuso 2-0 a Mazatlán en el Estadio Akron, mientras que en su visita más reciente al puerto ambos equipos igualaron 1-1 en el Estadio El Encanto.

Del otro lado, Mazatlán intentará dar la campanada del torneo y arrebatarle el invicto a Chivas ante su afición . Aunque en el papel la misión luce complicada, el cuadro sinaloense ya sabe lo que es vencer al Guadalajara en casa, como ocurrió en el Apertura 2022, cuando se impuso 2-1 a los Rojiblancos.

El encuentro tendrá además un tinte nostálgico para la afición Rojiblanca de la región del Pacífico, ya que será la última vez que Chivas visite Mazatlán en la Liga MX, por lo que se espera una gran entrada en el inmueble.

El partido entre Mazatlán y Chivas se disputará el viernes 6 de febrero de 2026, a las 21:06 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio El Encanto, como parte de la Jornada 5 del Clausura 2026, y podrá verse por Canal 7 en televisión abierta, además de FOX y ViX en transmisión de paga y streaming.

SV