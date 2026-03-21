El mexicano Santiago Giménez volvió al terreno de juego tras más de cuatro meses de recuperación luego de someterse a cirugía por lesión en el tobillo derecho en diciembre de 2025 .

Giménez regresó a actividades este 21 de marzo en el minuto 77' del duelo contra Torino, correspondiente a la Jornada 30 de la Serie A 2026, la máxima categoría del sistema de ligas de futbol italiano.

No jugaba desde el pasado 28 de octubre ; se perdió 22 partidos entre Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia.

En un inicio, el mexicano intentó recuperar sin necesidad de intervención quirúrgica, pero el 19 de diciembre, tras no superar completamente sus molestias, se operó.

El partido de retorno para Giménez fue fructífero

El Milan resolvió este sábado con oficio la visita del Torino (3-2) a San Siro. Consiguieron sobrevivir al delantero argentino Giovanni Simeone, quien marcó y provocó un penalti para meter en apuros a los "rossoneri".

El Milan no logró bloquear la energía de Simeone, pero consiguió sobrevivir con otros medios. El delantero argentino puso en jaque a la defensa milanista con el tanto del empate en la primera mitad y, sobre todo, en los minutos finales, provocando un penalti que reabrió el duelo en el último suspiro.

Lejos de animar al Torino en el descanso gracias al tanto de Simeone, que empató el juego, fue Milan el que salió al terreno de juego como si hubiera sido gol suyo .

En apenas dos minutos, entre el 54' y el 56', cerró el duelo. Primero con el tanto de Rabiot, goleador al segundo palo en un centro lateral de Pulisic, y después con el de Fofana, demasiado solo para girarse dentro del área, con tiempo para pensar y definir sin demasiada presión.

Solo en los minutos finales, un penalti sobre Simeone reabrió ligeramente el duelo.

Las condiciones de Milán en la Serie A

El partido dejó la buena noticia del regreso del mexicano Santiago Giménez. Su retorno marca una nueva oportunidad para relanzar su imagen en Milán, donde aún no ha terminado de explotar .

El Milan respondió al Nápoles, recuperó la segunda plaza y metió presión al líder, un Inter con solo cinco puntos de ventaja antes de su partido ante el Fiorentina.

Con información de EFE.

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