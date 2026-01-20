Sergio Bueno regresa a la Liga MX como técnico de Mazatlán

El Mazatlán FC hizo oficial este lunes el nombramiento de Sergio Bueno Rodríguez como nuevo director técnico del primer equipo varonil, cargo que asumirá para el resto del Torneo Clausura 2026 . La directiva destacó la trayectoria del estratega mexicano, subrayando que su liderazgo y profesionalismo son fundamentales para los objetivos de la institución.

Junto a Bueno, se confirmó la integración de su cuerpo técnico: René Isidoro García como auxiliar y Alberto Pedraza como preparador físico. El club también agradeció a Christian Ramírez por su interinato en las primeras tres fechas, quien regresará a la Dirección de Equipos Juveniles.

El cuerpo técnico de Bueno, casi en su totalidad, posee profundos antecedentes atlantistas. René Isidoro García es una figura histórica del club azulgrana, y el propio Bueno tuvo su última gestión relevante en dicha institución. Este matiz cobra una relevancia estratégica ya que el Mazatlán FC se convertirá en el Atlante a partir del próximo torneo al haber comprado la franquicia . El arribo de este equipo técnico parece ser el primer paso en la transición de identidad de la franquicia, preparando el terreno para el regreso del "Equipo del Pueblo" al máximo circuito a través de la plaza sinaloense.

Este nombramiento marca el fin de una ausencia de casi una década en el máximo circuito (desde 2017). Mazatlán apuesta por la vieja guardia para reencauzar un proyecto que busca estabilidad y resultados inmediatos antes de su inminente transformación.

El regreso de Sergio Bueno a la Primera División es uno de los movimientos más sorpresivos del año . El estratega colimense acumulaba una pausa de casi ocho años fuera de los banquillos profesionales desde que dejó precisamente al Atlante en mayo de 2018. Durante este tiempo, se alejó de los reflectores de la élite para fundar y dirigir a los Caimanes de Colima en la Liga Premier, donde fungió como dueño y técnico.

Conocido en el gremio como un "bombero" especialista en salvar equipos del descenso, Bueno llega con un historial de contrastes. Entre sus mayores logros destaca la histórica campaña con el Atlas en 2004, llevándolos a semifinales, y su capacidad para hacer competitivos a equipos como Jaguares y Santos. Sin embargo, también carga con el estigma de su paso por Cruz Azul en 2015, donde fue cesado tras apenas 10 partidos.

SV