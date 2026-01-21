Dónde ver Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por la Champions League 2026

El Barcelona, con las bajas del portero Marc-André ter Stegen, el lateral Joao Cancelo, el extremo Lamine Yamal y el delantero Ferran Torres, se enfrentará al Slavia Praga con la misión de mantener vivo el objetivo de conseguir el pase directo a los octavos de final de la Champions League.

Tras sumar 10 puntos de 18 posibles en las primeras 6 jornadas de la fase liga, el equipo de Hansi Flick, decimoquinto clasificado, apura sus opciones de evitar la eliminatoria de repesca con el duelo en Praga y la visita del Copenhague la próxima semana al Spotify Camp Nou.

El delantero, Raphinha, ausente en el último partido frente a la Real Sociedad por un golpe en el muslo, es la principal novedad en la convocatoria. El brasileño, pieza fundamental en la delantera azulgrana, apunta al once, así como el delantero Robert Lewandowski. Los extremos Marcus Rashford y Roony Bardghji también podrían tener sus opciones de inicio.

Pese a las bajas, el conjunto catalán parte como favorito y espera resarcirse del tropiezo en Anoeta.

¿Dónde ver los partidos de la jornada 7 de la Champions League?