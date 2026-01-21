Miércoles, 21 de Enero 2026

Futbol hoy 21 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este miércoles 21 de enero de 2026 es una fecha ideal para los fanáticos del futbol. La jornada se presenta con un calendario de partidos para disfrutar en vivo, ya sea en casa o desde cualquier lugar, gracias a la variedad de opciones de transmisión disponibles.

Para ayudarte a planificar tu día, hemos preparado una guía detallada con todas las opciones de transmisión disponibles para cada partido, incluyendo televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Consulta los horarios y las distintas formas de ver los encuentros en vivo para no perderte ni un segundo de esta emocionante programación futbolística.

Partidos hoy miércoles 21 de enero de 2026 Champions League EN VIVO

  • Galatasaray vs Atlético de Madrid | 11:45 | FOX One, FOX |
  • Qarabag FK vs Eintracht Frankfurt | 11:45 | HBO Max, TNT |
  • Juventus vs Benfica | 14:00 | FOX One |
  • Newcastle vs PSV Eindhoven | 14:00 | HBO Max, Space |
  • Chelsea vs Pafos FC | 14:00 | HBO Max, TNT |
  • FC Bayern vs Saint-Gilloise | 14:00 | FOX One |
  • Atalanta vs Athletic Club | 14:00 | FOX One, FOX |
  • Olympique de Marseille vs Liverpool | 14:00 | HBO Max |
  • Slavia Praha vs FC Barcelona | 14:00 | FOX One |

Partidos hoy miércoles 21 de enero de 2026 Liga MX Femenil EN VIVO

  • Necaxa vs Pumas | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Toluca vs Tigres | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Santos Laguna vs León | 19:00 | FOX One, Tubi |
  • Chivas vs Querétaro | 19:06 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi |
  • Monterrey vs Cruz Azul | 20:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Mazatlán vs Atlas | 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy miércoles 21 de enero de 2026 Eredivisie EN VIVO

  • AZ Alkmaar vs Excelsior | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

