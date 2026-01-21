Este miércoles 21 de enero de 2026 es una fecha ideal para los fanáticos del futbol. La jornada se presenta con un calendario de partidos para disfrutar en vivo, ya sea en casa o desde cualquier lugar, gracias a la variedad de opciones de transmisión disponibles.Para ayudarte a planificar tu día, hemos preparado una guía detallada con todas las opciones de transmisión disponibles para cada partido, incluyendo televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Consulta los horarios y las distintas formas de ver los encuentros en vivo para no perderte ni un segundo de esta emocionante programación futbolística.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF