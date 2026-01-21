A menos de cinco meses de que el balón ruede en el partido inaugural del Mundial 2026, el combinado dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a sus primeros dos exámenes del año: Panamá y Bolivia. Aunque estos encuentros carecen del brillo de las potencias europeas, representan la última oportunidad real para que el “Vasco” defina los nombres que acompañarán a la base europea en la lista definitiva.

La elección de los rivales no es casualidad. La dirección de selecciones nacionales ha buscado perfiles que, por estilo y despliegue físico, emulen los desafíos que México enfrentará en el Grupo A.

Panamá, el primer rival de esta gira, se ha consolidado como el “gigante silencioso” de la CONCACAF. Bajo la gestión de Thomas Christiansen, los canaleros han evolucionado de un futbol de choque a uno de posesión y transiciones vertiginosas. Para el cuerpo técnico mexicano, Panamá es el “espejo” de Sudáfrica, el primer rival mundialista de México. Ambos equipos comparten una verticalidad asfixiante por las bandas y una notable capacidad de repliegue defensivo.

Por otro lado, Bolivia representa un reto de naturaleza distinta. A pesar de sus altibajos en las eliminatorias de CONMEBOL, la selección andina ha adoptado un estilo rocoso, basado en el orden táctico y el aprovechamiento máximo de las jugadas a balón parado. Este perfil es asimilable al del ganador del repechaje UEFA D, un sector donde se perfilan equipos como Dinamarca o República Checa. Estos rivales suelen cerrar los espacios interiores, obligando a México a ser paciente y preciso, virtudes que históricamente le han costado trabajo al futbolista mexicano.

La planificación de estos encuentros sufrió un golpe sensible en el plano táctico: la ausencia de Gilberto Mora. El joven prodigio de los Xolos de Tijuana, llamado a ser el relevo generacional y el motor creativo del Tri en este ciclo, causó baja por problemas físicos.

La ausencia de Mora no es solo una baja nominal; es un problema de diseño. Aguirre había proyectado un esquema donde Mora fungiera como el “enganche” moderno, conectando la recuperación con la zona de definición. Sin él, el “Vasco” se ve obligado a retornar a sus raíces más pragmáticas.

CALENDARIO

Próximos encuentros de la fecha FIFA

Panamá vs. México el 22 de enero en el estadio Rommel Fernández.

Bolivia vs. México el 25 de enero en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.

PLANTEAMIENTO TÁCTICO

Se espera que Aguirre modifique su esquema

Del 4-2-3-1 al 4-3-3 sólido:

Sin un “10” natural como Mora, Aguirre reforzará la media con Luis Romo y Erik Lira para dar libertad a Marcel Ruiz o Iker Fimbres en labores de creación.

Explotación de bandas:

La responsabilidad creativa recaerá en Roberto Alvarado y Diego Lainez, buscando centros para Germán Berterame o el joven Armando González.

Fuerza en la salida:

La prioridad será la salida limpia desde el fondo con Víctor Guzmán y Ramón Juárez, preparándose para la presión alta que podría ejercer Corea del Sur en el Mundial.

Panamá: crecimiento regional

ESPECIAL

Contexto Actual: Clasificada directamente al Mundial 2026. Bajo el mando de Thomas Christiansen, Panamá ha dejado de ser un rival “incómodo” para convertirse en una potencia de CONCACAF.

Estilo de Juego: Basado en la posesión, transiciones rápidas por las bandas y una gran condición física.

Figuras a seguir: Ricardo Phillips Jr, Gustavo Herrera (foto) y Héctor Hurtado.

Asimilación Mundialista: Panamá tiene similitudes tácticas con Sudáfrica (primer rival de México en el Grupo A). Ambos equipos apuestan por la velocidad explosiva en contragolpes y una estructura defensiva que se cierra bien en bloque medio.

Bolivia: resistencia andina

ESPECIAL

Contexto Actual: Se encuentra en zona de repechaje de CONMEBOL (enfrentará a Surinam o Iraq por un boleto al Mundial). Utilizarán el partido contra México para foguear a su nueva generación.

Estilo de Juego: Óscar Villegas ha priorizado el orden defensivo y el juego aéreo. Son especialistas en “ensuciar” el juego del rival y aprovechar jugadas a balón parado.

Figuras a seguir: Juan Godoy (foto) y Leonardo Zabala.

Asimilación Mundialista: Su estilo rocoso y físico busca emular lo que México enfrentará contra el ganador del repechaje UEFA D (posiblemente Dinamarca o República Checa), donde el orden táctico y la fuerza física superan al talento individual.

