Chivas reduce a una sus opciones con Alan Pulido

El mercado de fichajes en la Liga MX comienza a entrar en una etapa clave y los equipos afinan detalles para cerrar sus plantillas de cara al Clausura 2026. En ese contexto, Chivas ha sido uno de los clubes que más atención ha generado, ya sea por posibles refuerzos o por eventuales salidas de jugadores que no entren en planes o que puedan resultar atractivos para otros equipos.

En los últimos días, el nombre de Alan Pulido volvió a colocarse en el centro de la conversación, luego de que surgieran rumores sobre una posible salida del delantero, ya sea al fútbol mexicano o incluso al extranjero. Las especulaciones crecieron ante la cercanía del cierre del mercado y los ajustes que el Guadalajara podría realizar en su plantel.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista René Tovar, la realidad es que Pulido no tiene ninguna oferta para salir de Chivas, por lo que la postura del club sigue siendo mantener vigente su contrato con el Rebaño Sagrado y no hay, por ahora, ninguna negociación en curso para su salida.

Este escenario toma mayor relevancia si se considera que el mercado de fichajes en México se cierra el 9 de febrero, por lo que el margen de maniobra para concretar movimientos comienza a reducirse. En caso de no aparecer una propuesta formal en los próximos días, el atacante se mantendría como parte del plantel rojiblanco para lo que resta del torneo.

Por ahora, el panorama es claro en Verde Valle, no hay ofertas, no hay negociaciones abiertas y Alan Pulido sigue en los planes de Chivas, mientras la directiva define si realiza algún ajuste de última hora antes del cierre definitivo del periodo de transferencias.

