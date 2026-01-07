Sergio Aguayo: Quién es el jugador que destaca de Chivas esta temporada

Con la mira puesta en el inicio del Clausura 2026, Chivas afinó detalles durante su etapa de preparación, un periodo en el que algunos futbolistas lograron destacar por encima del resto. Uno de ellos fue un joven delantero surgido del Tapatío, quien llamó la atención por su desempeño en los encuentros amistosos previos al arranque del torneo.

Durante esos compromisos, el atacante mostró efectividad frente al arco al marcar goles ante Leones Negros y también contra Irapuato, actuaciones que lo colocaron como una de las revelaciones de la pretemporada rojiblanca. Su movilidad en el área y su capacidad para resolver jugadas en momentos determinantes le valieron comentarios positivos tanto del cuerpo técnico como de diversos sectores de la prensa, que lo señalaron como una alternativa viable para el ataque del Rebaño Sagrado.

Quién es Sergio Aguayo

IMAGO7

Sergio Aguayo inició su formación futbolística en las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca, institución en la que recorrió todas las categorías menores. A lo largo de ese proceso, destacó en repetidas ocasiones como máximo anotador de su equipo, lo que lo consolidó como una de las principales promesas surgidas de la cantera hidalguense.

Su estreno en el futbol profesional se dio en el Torneo Clausura 2024, cuando fue alineado como titular en el duelo frente a los Bravos de Juárez. En ese encuentro, dejó el terreno de juego al minuto 65 para ceder su lugar a Javier “La Chofis” López. Aunque no logró continuidad en el primer equipo de Pachuca, Aguayo sumó experiencia internacional al formar parte de planteles que obtuvieron dos títulos en 2024: la Copa Intercontinental, el Derbi de las Américas y la Challenger Cup.

Tras quedar libre, el delantero fue incorporado por Chivas para el torneo Apertura 2025, con el objetivo de reforzar al Tapatío, filial del club en la categoría de plata del futbol mexicano. Desde entonces, ha mantenido su cuota goleadora y busca convencer a Gabriel Milito para convertirse en una opción real dentro del ataque del primer equipo.

Así fue la pretemporada de Chivas rumbo al Clausura 2026

El conjunto rojiblanco retomó la actividad tras su concentración en Barra de Navidad y disputó su primer amistoso ante Irapuato, al que superó con un marcador de 4-0 en el Estadio Sergio León Chávez. A lo largo del encuentro, el Guadalajara dominó las acciones frente a un rival de la Liga Expansión que ofreció escasa resistencia.

No obstante, el partido también estuvo marcado por incidentes de violencia entre seguidores de ambos equipos, hechos que opacaron en parte el resultado deportivo.

La preparación continuó con la participación de Chivas en la Copa Pacífica 2026. En ese torneo, el equipo cayó en semifinales frente al Atlas tras una definición por penales y posteriormente derrotó a los Leones Negros en el duelo por el tercer puesto.

Con un balance final de dos triunfos y un empate en sus encuentros de preparación, el Guadalajara quedó listo para debutar en la jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde se medirá ante Pachuca el próximo sábado.

BB