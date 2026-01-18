En una noche gélida y marcada por la nieve en el Soldier Field, los Rams de Los Ángeles demostraron por qué son el equipo más resiliente de la postemporada al vencer 20-17 a los Chicago Bears en un final de película. Con este triunfo, el conjunto californiano pone rumbo a Seattle para disputar el título de la Conferencia Nacional.

El encuentro fue una batalla defensiva que parecía definida en el último cuarto cuando Kyren Williams anotó un acarreo de cinco yardas para poner a los Rams arriba 17-10. Sin embargo, la magia del novato Caleb Williams apareció en el momento más crítico . Con el tiempo agotándose y enfrentando una cuarta oportunidad definitiva, Williams lanzó un pase "imposible" que cruzó el cielo de Chicago para conectar con Cole Kmet en las diagonales, logrando un empate heroico que forzó la prórroga ante el asombro de los aficionados.

La euforia local se transformó en silencio en el tiempo extra. La defensiva de los Rams, liderada por una intercepción clave de Kam Curl, le devolvió el ovoide a Matthew Stafford, quien con la calma de un veterano posicionó al equipo en territorio enemigo. La responsabilidad final recayó en la pierna de Harrison Mevis; el pateador no falló y conectó un gol de campo de 42 yardas que sentenció el 20-17 definitivo.

Con la victoria en la bolsa, los Rams se preparan ahora para un duelo de alta tensión en el Lumen Field . Los Seahawks de Seattle, primer sembrado de la conferencia, los esperan para definir quién representará a la NFC en el Super Bowl. La cita en Seattle promete ser otra batalla épica para unos Rams que hoy salieron vivos del infierno blanco de Chicago.

SV