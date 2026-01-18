Renata Zarazúa debuta en Melbourne frente a la checa Marie Bouzkova

El destino volvió a ponerle un desafío significativo a Renata Zarazúa al inicio de la temporada principal del tenis. La tenista mexicana se enfrentará en su debut en Melbourne a la checa Marie Bouzkova, un partido que se perfila como complicado y con un historial poco favorable para la capitalina.

Zarazúa fue ubicada en la parte inferior del cuadro, una sección que dificulta su debut y plantea un posible enfrentamiento de gran envergadura si logra avanzar. Si supera a Bouzkova en la primera ronda, su siguiente rival sería nada menos que Iga Swiatek, actual número dos del mundo y una de las máximas favoritas para el título.

Marie Bouzkova, ocupando el puesto 45 en el ranking global, es una oponente familiar para Renata.

Las dos se han enfrentado en tres ocasiones previas, con victorias para la tenista checa en todas ellas. El primer encuentro fue en 2018, en Irapuato, en los cuartos de final de un torneo mexicano, donde Bouzkova ganó por 6-4 y 6-3. Un año después, el marcador volvió a favorecer a la checa en Guadalajara, con parciales de 7-6 y 6-2.

El último enfrentamiento se produjo el año pasado en el WTA de Madrid. Aunque la checa volvió a ganar, Renata mostró avances al ganar un set y competir de tú a tú, cayendo finalmente por 6-2, 4-6 y 6-1. Ahora, el escenario de Melbourne se presenta como una nueva oportunidad para que la mexicana intente romper esta racha negativa.

El encuentro esta programado papara el día de hoy a las 9:30 horas y será transmitido por ESPN.