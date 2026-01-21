Javier Aguirre lanza mensaje clave al “Chucky” Lozano rumbo al Mundial

Luego de que en días recientes Hirving “Chucky” Lozano fuera separado del plantel del San Diego FC de la MLS y determinara continuar con el club sin tener actividad, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, envió un mensaje claro al atacante, al señalar que la continuidad y la competencia serán factores clave rumbo a la Copa del Mundo.

El estratega explicó que, aunque entiende situaciones personales, para él es fundamental que los futbolistas lleguen en buen momento físico y futbolístico, por lo que subrayó que la falta de actividad puede influir directamente en las decisiones de convocatoria.

“He hablado con él en más de una ocasión, pero puedo decir que tengo más argumentos cuando los jugadores están compitiendo, ya sea él o cualquiera. Entiendo situaciones personales, pero sí me importa que el jugador esté en forma, al menos físicamente y también futbolísticamente. He hablado con Hirving y, al final, esta es su decisión; tendrá que analizar todo lo que implica y veremos qué sucede”, reveló Aguirre.

Sobre la inminente salida de Germán Berterame al Inter de Miami, el técnico consideró que se trata de una situación normal dentro del futbol y aseguró que el delantero se mantiene tranquilo y contemplado dentro del proceso mundialista.

“Lo de Germán Berterame, que se fue al extranjero, es parte del juego; el fútbol es muy dinámico. Hay otro caso también no voy a dar nombres, de un jugador que está en proceso de buscar una opción en Europa. Por eso queremos contar con un tiempo prudente, entendiendo que al final el grupo se reducirá para el trabajo definitivo. No estoy preocupado; ya hablé con él y también está tranquilo”, agregó.

Finalmente, Aguirre habló sobre la competencia en la portería y afirmó que Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón llevan ventaja en la carrera por el puesto titular, mientras el cuerpo técnico analiza opciones para completar el grupo de arqueros.

“No voy a tapar el sol con un dedo. Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón van un paso por delante. Estamos en la búsqueda de un tercer portero que nos pueda ayudar, incluso de un cuarto. Carlos Acevedo está en esa lista porque es un gran muchacho y muy buen arquero. Si no le doy minutos, tampoco se los di a Fernando Tapia, a Guillermo Ochoa, a Carlos Moreno o a algún otro que también anduvo con nosotros. Sí le di minutos a Andrés Sánchez en Sudamérica. En fin, estamos ahí, pero no estoy preocupado por ese puesto; realmente no lo estoy”, concluyó.

MF