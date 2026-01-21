Jorge Pietrasanta llama mercenarios a Mauricio Ymay y David Faitelson

El narrador y comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras protagonizar un intercambio de mensajes con Mauricio Ymay, uno de sus excompañeros en la cadena, en una discusión en la que incluso terminó involucrado David Faitelson.

Todo ocurrió este domingo, mientras el América visitaba al Pachuca. Sin embargo, Pietrasanta no estaba pendiente del partido, sino de la Ronda Divisional de la NFL, algo que decidió compartir en redes sociales con un mensaje en tono irónico: "Que me perdonen las poderosas aguilitas! Pero estoy viendo la NFL. Besitos", escribió, acompañado de un emoji de una boca dando un beso.

La publicación no pasó desapercibida y Mauricio Ymay respondió con sarcasmo: "Gracias por avisar, andábamos con un pendiente bárbaro", también acompañado por emojis de la boca dando un beso.

A partir de ahí, la conversación escaló rápidamente. Pietrasanta lanzó una acusación directa, aunque sin etiquetar.

"Usted ya es otra vez televiso, pídale a Faitelson que conteste! Se los dije desde acá! Mercenarios, ni hablar, así son y así lo aceptaron", en referencia tanto a Ymay como a David Faitelson.

La respuesta de Ymay no tardó en llegar y fue igual de frontal: "orgullosamente Televiso, agradecido siempre con esta empresa maravillosa. Mercenario??? Y tu??? O te cambiaste de empresa en su momento sin importar lo económico. Por cierto, arrobo a David por ti".

El intercambio cerró con un último mensaje de Pietrasanta, quien le recordó su propia trayectoria en Televisa: "Yo también estoy agradecido con Televisa en donde estuve muchísimos años más que tú y no tienes ni idea de sus raíces! Saludos a David! Te amo!", antes de que Ymay le sugiriera que se fuera a dormir.

Al final, más allá de las indirectas y los señalamientos entre ambos, la discusión no pasó a mayores y todo parece haber quedado en un cruce de comentarios que terminó en buenos términos.

MF