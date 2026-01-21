Javier Aguirre continúa afinando detalles en la conformación del plantel de cara a la Copa del Mundo y uno de los puntos que reconoce como prioritarios es la lateral derecha. El técnico de la Selección Mexicana aceptó que se trata de una posición en constante evaluación, por lo que mantiene contacto directo con futbolistas que militan tanto en Europa como en el futbol mexicano.

Aguirre confirmó que recientemente habló con Julián Araujo, quien actualmente juega en Escocia, y adelantó que también tiene en la mira a Rodrigo Huescas, a quien espera observar personalmente para conocer su estado futbolístico, aunque admitió que su llegada en este proceso luce complicada.

“Es verdad, hoy también hablé con Julián Araujo, quien actualmente está en Escocia. A Rodrigo Huescas quiero ir a verlo personalmente para evaluar cómo se encuentra; no creo que llegue, aunque ojalá me equivoque. Sin duda, es una de las tareas que tengo pendientes”, reveló.

El estratega también se refirió a Richie, jugador al que conoce desde hace varios años y cuyo recorrido ha seguido de cerca desde su etapa en New York City hasta su paso por el PSV y su regreso a México. Aguirre destacó sus cualidades ofensivas, aunque reconoció que aún debe corregir aspectos defensivos, algo que considera clave para consolidarse en la posición.

“Con Richie he hablado en varias ocasiones. Lo conozco desde su etapa en New York City, cuando jugaba como enganche. Después lo vi en el PSV, donde lo trajeron primero como lateral y luego como enganche, aunque terminó jugando de lateral, con algunos problemas defensivos, pero con buenas condiciones ofensivas. Le vino bien jugar con línea de cinco y también le ayudó regresar a México. Incluso hablamos por teléfono cuando estaba en Holanda sobre la posibilidad de venir.

“No es algo nuevo para mí; lo conozco desde hace tiempo. Hay aspectos defensivos que debe corregir, aunque le beneficia mucho que Chivas juegue con carrileros, ya que oficialmente actúa como extremo. En el retroceso todavía tiene cosas por mejorar, pero estoy muy contento con lo poco que le he visto, tanto dentro como fuera del campo”, añadió.

Además, el técnico habló sobre Brian Gutiérrez, de quien resaltó su capacidad para jugar como interior y su llegada al área, además reconoció el trabajo administrativo de la Federación y de Duilio en particular, así como la pronta respuesta de la FIFA, situación que le permitirá contar con ambos jugadores para el compromiso inmediato.

“A Brian Gutiérrez también lo conozco desde su etapa en Chicago. Es un muchacho que jugaba como interior, un tipo de pivote por los costados. Llega muy bien en segunda línea y terminó la última temporada con 10 goles. Tiene muchas ganas de jugar con nosotros, al igual que Richie. La Federación, y en particular Duilio, se encargó de realizar todo el trámite de manera correcta, y afortunadamente la FIFA respondió muy rápido. Por eso cuento con ellos dos para mañana; creo que sí estarán disponibles”, concluyó.

