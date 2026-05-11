Esta semana se disputarán las esperadas Semifinales del Clausura 2026, donde cuatro equipos de la Liga MX buscarán su boleto a la Gran Final.

Los cruces ya están definidos oficialmente: Pumas se medirá ante los Tuzos del Pachuca, mientras que Chivas protagonizará una serie de alto voltaje frente a Cruz Azul.

Sin embargo, más allá de la táctica y el talento en la cancha, hay un factor psicológico que pesa en la mente de los aficionados: la sequía de títulos. Cada uno de estos clubes tiene una cuenta pendiente con su historia y su afición. ¿Cuánto tiempo tiene cada uno sin ser campeón? Descúbrelo en esta nota.

El peso de la historia: Pumas y Chivas

El equipo semifinalista que más tiempo lleva esperando para gritar "campeón" es Pumas. Los universitarios no levantan el trofeo desde el Torneo Clausura 2011. Han pasado 15 años desde aquella tarde en la que vencieron a Monarcas Morelia.

SUN / ARCHIVO

Por su parte, Chivas también carga con una sequía considerable que busca romper este semestre. El Rebaño Sagrado consiguió su última estrella en el Clausura 2017, bajo el mando del técnico Matías Almeyda.

Ya han transcurrido 9 años desde que el Estadio AKRON retumbó con aquel campeonato frente a Tigres. Hoy, la afición rojiblanca exige que el trofeo regrese a tierras tapatías.

IMAGO7

Cruz Azul y Pachuca: Los campeones más recientes

La Máquina Celeste de Cruz Azul rompió su famosa maldición en el Clausura 2021. Aunque parece que fue ayer, ya han pasado 5 años desde que vencieron a Santos Laguna para conseguir su novena estrella.

IMAGO7

Finalmente, el equipo con el título más fresco entre los cuatro semifinalistas es el Pachuca. Los Tuzos se coronaron en el Apertura 2022 tras golear con autoridad al Toluca.

Apenas han pasado 3 años y medio desde que el Estadio Hidalgo fue testigo de su campeonato, lo que los convierte en el rival con la memoria ganadora más reciente de esta liguilla.

IMAGO7

¿Qué esperar de los cruces en la Liguilla?

El enfrentamiento entre universitarios e hidalguenses promete ser un choque de estilos. Pumas llega con el envión anímico de haber eliminado al América en un empate global de 6-6, avanzando por su mejor posición en la Tabla General; los capitalinos fueron líderes generales del certamen.

Del otro lado, los Tuzos demostraron un equilibrio defensivo envidiable al dejar en cero al Toluca. La clave estará en cómo los capitalinos logren descifrar la sólida muralla defensiva de Pachuca.

En la otra llave, el duelo entre tapatíos y celestes tiene tintes de revancha. Chivas logró una remontada épica ante Tigres en Cuartos de Final, demostrando que tienen el carácter necesario para pelear por el campeonato.

Mientras tanto, Cruz Azul avanzó sin mayores complicaciones frente al Atlas. Este cruce no solo definirá a un finalista, sino que pondrá a prueba la capacidad de ambos planteles para manejar la presión.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Posibles fechas y horarios de las Semifinales del Clausura 2026

OF