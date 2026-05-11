Semifinales Liga MX: ¿Dónde comprar boletos para el Chivas vs Cruz Azul?

Las semifinales del Clausura 2026 prometen un ambiente inmejorable en Guadalajara con el partido de vuelta entre las Chivas y Cruz Azul, encuentro que se disputará el próximo sábado 16 de mayo a las 19:07 horas en el histórico Estadio Jalisco.

El duelo de ida se jugará el miércoles 13 de mayo en la cancha del Estadio Banorte, luego de que la FIFA autorizara a La Máquina disputar el compromiso en ese inmueble, con la condición de entregarlo inmediatamente después del encuentro entre ambas escuadras.

Por su parte, Chivas tendrá que entregar el Estadio AKRON para cumplir con los tiempos y adecuaciones establecidos por la FIFA rumbo al Mundial de 2026. Ante este escenario, el Rebaño Sagrado afrontará este decisivo compromiso en el Estadio Jalisco, donde buscará hacer valer la localía y el respaldo de su afición para sellar su pase a la gran final del futbol mexicano.

¿Dónde comprar boletos para el Chivas vs Cruz Azul?

La venta de boletos para el encuentro se realizará a través del sitio web y la app de boletomovil.com/.

La preventa exclusiva para Chivabonados comenzó el domingo 10 de mayo a las 21:30 horas y terminará el martes 12 de mayo a las 17:00 horas.

Posteriormente, la venta al público general iniciará el martes 12 de mayo a las 18:30 horas por medio de las plataformas oficiales digitales.

Además, los palcohabientes del Estadio AKRON y los poseedores de Chivabonos deberán permanecer atentos al correo electrónico con el que realizaron su registro, ya que ahí recibirán información adicional e indicaciones importantes sobre el proceso de compra.

El equipo rojiblanco llega motivado tras eliminar a Tigres UANL en los cuartos de final, serie en la que avanzó gracias a su posición en la tabla general bajo el mando del técnico argentino Gabriel Milito.

Por su parte, Cruz Azul, dirigido de manera interina por Joel Huiqui, accedió a las semifinales tras superar al Atlas Fútbol Club con marcador global de 4-2.

Se espera una gran entrada en el Estadio Jalisco para un duelo que definirá a uno de los finalistas del Clausura 2026 y que enfrentará a dos de las aficiones más importantes del futbol mexicano.

MF