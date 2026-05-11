Chivas y Cruz Azul, así fue la única semifinal entre ambos en la historia de la Liga MX

Cada vez que Guadalajara y Cruz Azul se encuentran en una fase final, el contexto cambia por completo. La historia, la presión mediática y el peso de dos de las instituciones más importantes del futbol mexicano convierten cualquier eliminatoria entre rojiblancos y celestes en un duelo de alta tensión.Sin embargo, pese a la enorme rivalidad y tradición de ambos clubes, solamente existe un antecedente entre Chivas y Cruz Azul en semifinales de la Liga MX.Ese enfrentamiento ocurrió en la temporada 1971-72, en una serie que terminó marcando una época para La Máquina y que representó uno de los primeros grandes capítulos entre ambos equipos en Liguilla.Aquel Cruz Azul comenzaba a consolidarse como una auténtica potencia del futbol mexicano. El conjunto cementero ya había construido una base sólida que poco a poco empezaba a dominar el campeonato nacional, mientras que Guadalajara atravesaba una etapa de transición tras los años dorados del Campeonísimo.La semifinal arrancó en el Estadio Azteca, donde Chivas consiguió un resultado importante al imponerse 1-0 como visitante gracias a una anotación de Raúl Gómez. El Guadalajara tomó ventaja en la serie y parecía tener el escenario a su favor para cerrar la eliminatoria en casa, en la cancha del Estadio Jalisco.Sin embargo, Cruz Azul respondió con autoridad en el encuentro de vuelta. El conjunto celeste se impuso 2-0 en Guadalajara con anotaciones de Fernando Bustos y Octavio Muciño, remontando la eliminatoria y consiguiendo el pase a la gran final con marcador global de 2-1. La Máquina mostró personalidad para sobreponerse al resultado adverso y silenció el Estadio Jalisco en uno de los triunfos más importantes de aquella generación.Ese equipo cementero terminó convirtiendo aquella semifinal en el impulso definitivo rumbo al campeonato. Después de eliminar al Guadalajara, Cruz Azul enfrentó al América en la final y se proclamó campeón del futbol mexicano tras imponerse con un contundente marcador global de 4-1, conquistando así el tercer título de liga de su historia.Más de cinco décadas después, aquella serie de 1971-72 continúa siendo el único antecedente entre Chivas y Cruz Azul en semifinales, un dato que refleja lo poco frecuente que ha sido ver a dos de los clubes más populares e históricos del futbol mexicano enfrentarse en esta instancia decisiva de la Liguilla.SV