Chivas y Cruz Azul, así fue la única semifinal entre ambos en la historia de la Liga MX

Cada vez que Guadalajara y Cruz Azul se encuentran en una fase final, el contexto cambia por completo. La historia, la presión mediática y el peso de dos de las instituciones más importantes del futbol mexicano convierten cualquier eliminatoria entre rojiblancos y celestes en un duelo de alta tensión.

Sin embargo, pese a la enorme rivalidad y tradición de ambos clubes, solamente existe un antecedente entre Chivas y Cruz Azul en semifinales de la Liga MX .

Ese enfrentamiento ocurrió en la temporada 1971-72, en una serie que terminó marcando una época para La Máquina y que representó uno de los primeros grandes capítulos entre ambos equipos en Liguilla.

Aquel Cruz Azul comenzaba a consolidarse como una auténtica potencia del futbol mexicano. El conjunto cementero ya había construido una base sólida que poco a poco empezaba a dominar el campeonato nacional , mientras que Guadalajara atravesaba una etapa de transición tras los años dorados del Campeonísimo.

La semifinal arrancó en el Estadio Azteca, donde Chivas consiguió un resultado importante al imponerse 1-0 como visitante gracias a una anotación de Raúl Gómez. El Guadalajara tomó ventaja en la serie y parecía tener el escenario a su favor para cerrar la eliminatoria en casa, en la cancha del Estadio Jalisco.

Sin embargo, Cruz Azul respondió con autoridad en el encuentro de vuelta. El conjunto celeste se impuso 2-0 en Guadalajara con anotaciones de Fernando Bustos y Octavio Muciño, remontando la eliminatoria y consiguiendo el pase a la gran final con marcador global de 2-1. La Máquina mostró personalidad para sobreponerse al resultado adverso y silenció el Estadio Jalisco en uno de los triunfos más importantes de aquella generación.

Ese equipo cementero terminó convirtiendo aquella semifinal en el impulso definitivo rumbo al campeonato . Después de eliminar al Guadalajara, Cruz Azul enfrentó al América en la final y se proclamó campeón del futbol mexicano tras imponerse con un contundente marcador global de 4-1, conquistando así el tercer título de liga de su historia.

Más de cinco décadas después, aquella serie de 1971-72 continúa siendo el único antecedente entre Chivas y Cruz Azul en semifinales, un dato que refleja lo poco frecuente que ha sido ver a dos de los clubes más populares e históricos del futbol mexicano enfrentarse en esta instancia decisiva de la Liguilla.

SV