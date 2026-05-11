Pumas sobrevivió al América y ahora deberá corregir frente a Pachuca

Pumas consiguió el pase a las semifinales, pero lejos de hacerlo con tranquilidad, terminó dejando muchas dudas tras una serie que estuvo cerca de convertirse en una tragedia. El conjunto universitario dejó escapar una ventaja de tres goles ante América y terminó pidiendo la hora en Ciudad Universitaria, en una eliminatoria que pasó del dominio absoluto al sufrimiento total.

El inicio del partido parecía confirmar el gran momento que vivía el superlíder del torneo. Desde los primeros minutos, el equipo de Efraín Juárez salió decidido a imponer condiciones con una presión intensa , velocidad en ataque y una agresividad ofensiva que desbordó completamente al América.

La superioridad auriazul fue tan marcada que, en menos de media hora, el marcador ya reflejaba un contundente 3-0. América lucía perdido, sin capacidad de respuesta y completamente superado por el ritmo de los universitarios. En ese momento, todo apuntaba a una clasificación cómoda y a una exhibición contundente del líder general.

Pero el partido cambió por completo cuando Pumas dejó de jugar con la misma intensidad. El equipo comenzó a retrasar líneas, perdió agresividad en la recuperación y cedió la posesión del balón . América aprovechó inmediatamente el cambio de postura y comenzó a crecer dentro del encuentro, tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

Las Águilas encontraron espacios constantemente por los costados y comenzaron a generar peligro una y otra vez. Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez fueron fundamentales para romper el orden defensivo universitario, mientras el mediocampo felino dejó de contener los avances azulcremas.

Poco a poco, el encuentro se convirtió en un asedio constante sobre el arco de Pumas. América empató el partido y estuvo a centímetros de completar una remontada histórica que habría significado una de las eliminaciones más dolorosas para el conjunto universitario.

La jugada que terminó salvando a Pumas llegó desde el punto penal . Henry Martín tuvo en sus pies la posibilidad de consumar la hazaña azulcrema, pero el disparo terminó impactando en el poste, desatando el alivio de los universitarios y manteniendo con vida al superlíder gracias a su posición en la tabla.

Más allá de la clasificación, la serie dejó una sensación incómoda para Pumas. El equipo mostró una versión dominante y explosiva durante el arranque, pero también evidenció problemas importantes para manejar emocionalmente el partido cuando el rival reaccionó.

Ahora, el reto será todavía más complejo.

Pachuca aparece como un rival mucho más equilibrado y estable que América en esta Liguilla . El equipo de Esteban Solari llega con una idea de juego muy clara, presión constante y una capacidad importante para explotar espacios en transición, justamente los aspectos en los que más sufrió Pumas durante los Cuartos de Final.

Además, los Tuzos han demostrado ser un equipo que mantiene intensidad durante los 90 minutos y que rara vez pierde el orden táctico, algo que podría complicar seriamente a unos universitarios que terminaron descompuestos defensivamente en varios lapsos de la serie anterior.

Pumas avanzó, pero la eliminatoria ante América dejó claro que el liderato general no garantiza estabilidad. Si el conjunto universitario quiere mantenerse con vida en la pelea por el título, necesitará recuperar el equilibrio y evitar las desconexiones que estuvieron cerca de costarle la temporada.

SV