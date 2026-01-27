Tras la revelación de los precios para el Super Bowl LX, se confirmó que esta edición será una de las más caras que ha habido. En el evento deportivo estadounidense del próximo 8 de febrero, los Seattle Seahawks y los Patriots de New England se enfrentarán en una revancha que promete ser una de las más recordadas en la historia de la NFL.

Precios de boletos para el Super Bowl rondan los 120 mil pesos

Las plataformas de Vivid Seats y SeatGeek arrojan que los boletos más baratos en el Levi´s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, se ubican entre los 5 mil 921 y 6 mil 354 dólares, es decir, cerca de 120 mil pesos mexicanos.

En tanto, los boletos en la zona VIP para presenciar una de las revanchas más esperadas rondan los 110 mil 300 dólares, es decir, dos millones de pesos.

En contraste, el boleto más barato del Super Bowl del año pasado, celebrado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, se encontraba en un rango de entre 3 mil 500 y 4 mil dólares, es decir, aproximadamente 69 mil 391 pesos.

Gran parte del alza de precios para esta edición 60 del Super Bowl es por el estado de California, uno de los lugares con la tasa de impuestos más altos en todo Estados Unidos.

MB

