La historia de la Selección Mexicana de futbol es un relato de pasiones encendidas, y pocos capítulos generan tanto debate como el de los jugadores naturalizados. A menos de 90 días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, el director técnico Javier Aguirre ha vuelto a sacudir el avispero. Con la reciente confirmación de nombres como Germán Berterame y el proceso culminado de Álvaro Fidalgo, el tema de los “nuevos mexicanos” recobra una vigencia absoluta. Sin embargo, para entender el presente, es imperativo analizar el pasado: ¿cómo les ha ido realmente a estos futbolistas en el momento más crítico de su carrera con el Tri el día de su debut?

Desde el año 2002, la aduana del primer partido ha sido el termómetro real para medir si el talento extranjero puede soportar el peso de una camiseta que, para muchos, exige más que solo buen futbol.

El linaje contemporáneo comenzó con una decisión valiente y muy criticada del propio Javier Aguirre en su primera etapa. En marzo de 2002, contra Albania, el argentino naturalizado Gabriel Caballero saltó a la cancha como titular. A diferencia de lo que dictaba el prejuicio de la época, Caballero no desentonó. Jugó los 90 minutos, se adueñó del mediocampo y puso una asistencia precisa en una victoria de 4-0. Su debut fue el “manual de estilo” de lo que Aguirre busca: orden, sacrificio y una lectura de juego distinta. Aquel partido le valió, a la postre, el boleto al Mundial de Corea-Japón.

Si hablamos de impactos sísmicos en un debut, los nombres de Guillermo Franco y Rogelio Funes Mori se cuecen aparte. El “Guille”, en 2005, necesitó apenas 19 minutos para estrenarse como goleador ante Guatemala en una eliminatoria mundialista. Jugó 75 minutos y salió ovacionado en San Luis Potosí, demostrando que el gol es el mejor antídoto contra la xenofobia deportiva.

Casi dos décadas después, en 2021, el “Mellizo” Funes Mori emuló la hazaña bajo el mando de Gerardo Martino. En un amistoso contra Nigeria en Los Ángeles, el atacante del Monterrey mandó el balón al fondo de las redes apenas al minuto 4 de haber iniciado el encuentro. Jugó 66 minutos y, aunque su rendimiento posterior fue intermitente, ese inicio fulgurante silenció temporalmente las críticas de un sector de la prensa que se oponía a su llamado.

Álvaro Fidalgo. Su llegada al Tri vuelve a dividir a la afición, donde el origen pesa tanto como el rendimiento. ESPECIAL

El examen del debut

Rivales con los que se estrenaron

Gabriel Caballero vs. Albania

Antonio Naelson vs. Trinidad y Tobago

Guillermo Franco vs. Guatemala

Matías Vuoso vs. Jamaica

Leandro Augusto vs. Honduras

Lucas Ayala vs. Suecia

Damián Álvarez vs. Colombia

Christian Giménez vs. Costa de Marfil

Rogelio Funes Mori vs. Nigeria

Julián Quiñones vs. Honduras

Germán Berterame vs. Valencia CF (Club)

Gabriel Caballero

Javier Aguirre le dio la confianza total de inicio a fin. Se vio cómodo en el mediocampo y puso una asistencia precisa. La prensa destacó su “toque distinto” en una goleada tranquila.

Antonio Naelson

Entró al minuto 76 por Pável Pardo. Apenas tocó el balón en un partido que ya estaba resuelto, pero mostró destellos de la visión de juego que lo haría inamovible después.

Guillermo Franco

Marcó al minuto 19. Salió ovacionado por el público en San Luis Potosí. Fue el debut más “redondo” de un naturalizado en la era moderna.

Matías Vuoso

Sustituyó a Carlos Vela al 79’. Tuvo una oportunidad de gol que desperdició. En ese momento, la afición todavía estaba muy dividida por su llamado.

Leandro Augusto

Jugó todo el encuentro. Fue el “pulmón” del equipo de Eriksson. Su rendimiento físico fue de los más altos del partido, aunque su estilo no era de lucimiento individual.

Lucas Ayala

Titular bajo mucha presión. Se le vio nervioso y con imprecisiones en el pase. Fue sustituido por Gerardo Torrado y no volvió a tener el mismo protagonismo.

Damián Álvarez

Entró al 74’. Intentó desbordar un par de veces por la banda izquierda, pero la defensa colombiana estaba muy bien parada. No pudo cambiar la cara de la derrota.

Christian Giménez

A pesar de no anotar, fue el eje del ataque. Se encargó de los balones parados y filtró dos pases que terminaron en jugadas de peligro. Fue de los mejores calificados ese día.

Rogelio Funes Mori

Marcó a los 4 minutos de juego. Su rendimiento fue de más a menos, pero el gol temprano “mató” las críticas iniciales de los detractores de su llamado.

Julián Quiñones

Entró al 73’ en un ambiente hostil en Honduras. Se le vio desconectado del sistema de Jaime Lozano y apenas tuvo contacto con el área rival.

Germán Berterame

Titular con Aguirre en Puebla. Se movió por todo el frente de ataque y presionó la salida del Valencia. Le faltó el gol, pero su sacrificio físico gustó mucho al “Vasco”.

Roberto Alvarado. El “Piojo” comanda la legión rojiblanca en la más reciente convocatoria de Javier Aguirre, entrenador de la Selección mexicana. IMAGO7

Chivas es la base del Tri para enfrentar a Portugal

La Selección Mexicana entra en la fase decisiva de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con dos pruebas de alto calibre, en las que apostará por una base de futbolistas que atraviesan un gran momento con el Club Deportivo Guadalajara.

Ayer, el técnico Javier Aguirre dio a conocer la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo, en la que el Tricolor enfrentará a Portugal el día 28, en el marco de la reinauguración del estadio Azteca, y a Bélgica el día 31 en Chicago. En la convocatoria de 26 jugadores destacan cinco elementos de Chivas, reflejo del buen presente del conjunto rojiblanco.

El guardameta Raúl Rangel, el defensor Richard Ledezma, el mediocampista Brian Gutiérrez y los atacantes Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González encabezan la representación tapatía en estos compromisos ante Selecciones europeas.

El rendimiento del Guadalajara ha sido clave para que Aguirre consolide una base rojiblanca en esta etapa del proceso mundialista.

La lista también presenta otras novedades. Destaca el regreso de Guillermo Ochoa, quien apunta a disputar su sexta Copa del Mundo, así como la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo, español naturalizado mexicano.

Se suma la inclusión del joven Obed Vargas, de 20 años, quien tras su reciente llegada al Atlético de Madrid ha elevado su proyección y se ha convertido en una opción cada vez más sólida para el mediocampo del “Vasco”.

Por otra parte, Julián Quiñones, goleador en Arabia Saudita, reaparece en la convocatoria por primera vez desde octubre de 2025, en sustitución del lesionado Santiago Giménez.

Convocados fecha FIFA marzo

Porteros

Raúl Rangel-Chivas

Guillermo Ochoa-AEL Limassol

Carlos Acevedo-Santos

Defensas

Richard Ledezma-Chivas

Jorge Sánchez-PAOK de Salónica

César Montes-Lokomotiv

Israel Reyes-América

Johan Vásquez-Genoa

Everardo López-Toluca

Jesús Gallardo-Toluca

Jesús Angulo-Tigres

Mediocampistas

Denzell García-FC Juárez

Erik Lira-Cruz Azul

Obed Vargas-Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo-Real Betis

Orbelín Pineda-AEK Atenas

Carlos Rodríguez-Cruz Azul

Érick Sánchez-América

Brian Gutiérrez-Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado-Chivas

Germán Berterame-Delantero

Julián Quiñones-Al-Qadsiah

Alexis Vega-Toluca

Guillermo Martínez-Pumas

Raúl Jiménez-Fulham

Armando González-Chivas

