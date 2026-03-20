Las Chivas buscarán mantenerse en el liderato del Clausura 2026 una jornada más cuando visiten la Sultana del Norte para enfrentar a Monterrey. Tras la goleada sobre León el miércoles pasado, el Rebaño Sagrado confirmó el buen momento que atraviesa bajo la dirección del argentino Gabriel Milito.

La actualidad rojiblanca "da mucho gusto" a exjugadores de Chivas

Con el firme presente del primer equipo, varios exjugadores del Club Deportivo Guadalajara, campeones en diferentes generaciones con la playera rojiblanca y que saben lo que representa portar el escudo de las Chivas en el pecho, dieron su punto de vista sobre la escuadra tapatía.

"El Sheriff" Fernando Quirarte, campeón con el rebaño en la década de los 80, opinó que el paso contundente del equipo y que ha llevado a varios a la selección "es merecido", más allá de su predilección hacia los colores, sino destacando que "el equipo de Milito está jugando bien, tiene un sistema muy definido, está haciendo las cosas, independientemente de los resultados, muy claras. Los jugadores, muchos de ellos jóvenes, están en un muy buen momento".

Oswaldo Sánchez, guardameta que levantó el trofeo del Apertura 2006, comentó que la actualidad rojiblanca "da mucho gusto", añadiendo que "es la realidad del equipo. Desde el torneo pasado venía jugando bien; no encontraban gol. En este torneo, con la "Hormiga", con Marín y con toda la gente joven, han encontrado portería y me da mucho gusto porque (Milito) es un técnico que trabaja muy bien, le da confianza al joven mexicano y eso me agrada en demasía".

Su contemporáneo en el redil de hace dos décadas, Alberto Medina, señaló que Javier Aguirre incluso debería considerar más jugadores del Guadalajara, aun con cinco nombres en la más reciente lista del "Vasco" revelada ayer jueves para los próximos amistosos ante Portugal y Bélgica.

"La verdad, hay muchos que merecen una oportunidad, sobre todo en el equipo de Chivas. Hay jugadores que están en su momento y cuando una selección tiene jugadores en ese punto es cuando salen bien las cosas, entonces tiene que voltear a ver a Chivas".

Aún así, consideró que las bajas que podría tener Milito de cara a la Liguilla, por la misma selección, pueden ser de consideración y diluir las esperanzas de romper la sequía de títulos del conjunto tapatío.

"Claro que merma. Si vienes jugando con un equipo, un cuadro, y te quitan jugadores… Me tocó vivirlo cuando se iban a la selección seis o siete jugadores que estábamos, el equipo se mermaba. Ahí es importante que se tenga una buena banca, jugadores que estén esperando una oportunidad y, cuando se les dé, lo hagan bien y Chivas siga en ese mismo nivel, aun cuando no tenga a los seleccionados", comentó el "Venado" Medina.

Jair Pereira, parte de la última generación campeona con Chivas en el Clausura 2017, también enalteció el recorrido de Milito y sus discípulos, destacando no solo este año, sino el proceso completo que han vivido en Verde Valle, desde la directiva hasta los jugadores, para llegar a este punto.

"Me encanta. Llevan un año que lo han hecho perfecto, creo que han hecho un gran proyecto, se habla poco de la directiva, pero creo que con la llegada de (Javier) Mier y ese enlace que ha hecho con Milito ha funcionado bien. Le han devuelto la identidad a Chivas, jugar con muchos canteranos, un equipo dinámico que propone en cualquier campo. Como exjugador y aficionado, me llena de orgullo verlos jugar así".

El "Comandante" hizo la comparación entre Gabriel Milito y lo que le recuerda del actual pastor del rebaño, con Matías Almeyda, el técnico con el que los rojiblancos llegaron a la gloria con cinco títulos en su proceso.

"Creo que la gestión de grupo que ha hecho. Se ve un equipo que está muy unido; el jugador que juegue y entre lo hace de muy buena forma. Es un equipo que muerde, muy dinámico, y esa es la similitud con Matías", destacó Pereira.

¿Cuándo juega Chivas contra Monterrey?

Monterrey recibe a Chivas este sábado 21 de marzo, por la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026. El Guadalajara, actual líder con 27 puntos tras golear a León, visita a unos Rayados que ocupan la novena posición y buscan, con urgencia, sumar en casa para acercarse a la zona de clasificación.

El partido comenzará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y restringida; también se podrá ver en plataformas de streaming.

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