Chivas busca defender el liderato frente a unos Rayados en crisis

Antes del parón de actividades en la Liga MX por la fecha FIFA, Chivas expondrá su reciente regreso a la cima de la tabla general del Clausura 2026 frente a Monterrey que llega debilitado, y no solo por sus resultados recientes en los que registran una victoria en sus últimos siete compromisos, sino también por las ausencias de hasta siete jugadores, todas por lesión.

Este sábado 21 de marzo a las 19:05 horas, Rayados recibe en el Estadio BBVA al superlíder del torneo en un ambiente poco favorable. El Rebaño se presenta como el equipo favorito a ganar, sobre todo, porque la casa de la Pandilla es un escenario más que cómodo para los rojiblancos, ya que en diez años solo registran dos derrotas y tres empates, mientras que suman seis victorias, una estadística que refleja el dominio tapatío sobre el regio.

Por si fuera poco, el estratega de los albiazules, Nicolás Sánchez, tendrá que ingeniárselas para cubrir los espacios que dejarán los jugadores Sergio Canales, Lucas Ocampos, Víctor Guzmán, Stefan Medina, Daniel Aceves, Erick Aguirre e Íker Fimbres, quienes no estarán disponibles por molestias musculares, dejando aún más en desventaja a un conjunto que se encuentra fuera de los puestos de clasificación.

Por su parte, el Rebaño llega con el envión anímico de haber recuperado la racha ganadora, puesto que cuenta con tres victorias consecutivas. La última, ante León, le otorgó la oportunidad de retomar el primer lugar de la clasificación con 27 puntos y convertirse en la mejor ofensiva del torneo con 22 goles anotados.

Para este encuentro contra la escuadra norteña, Chivas recuperará a dos futbolistas que no vieron actividad a media semana: Omar Govea y Richard Ledezma. El mediocampista no fue convocado ante los esmeraldas por una sobrecarga muscular, mientras que, el volante cumplió con un partido de suspensión por acumular cinco tarjetas amarillas en el certamen.

Así es como los dirigidos por Gabriel Milito buscarán su décimo triunfo en la campaña a costa de Monterrey, equipo que le urge ganar antes de que se le complique más su panorama para clasificarse a la Liguilla.

MF