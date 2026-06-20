Cuando parecía que Alemania se había acabado los goles en el primer partido ante Curazao, lograron marcar en el segundo tiempo para remontar 2-1 en Toronto contra Costa de Marfil, que hizo una buena batalla contra los germanos en territorio canadiense, en una lucha de estilos de juego distintos, donde Franck Kessié puso por delante a los Elefantes y Denis Undav fue el héroe de la tarde para los tetracampeones del mundo, que con seis puntos ya tienen boleto a la próxima ronda.

Los de Julian Nagelsmann apostaron por la posesión de la pelota y construir jugadas atravesando cada línea, mientras los marfileños de Emerse Faé, aprovechando la potencia y fuerza física, hicieron un juego vertical y rápido, para hacer entre los dos equipos un partido explosivo y de ida y vuelta para emocionar -y poner nerviosos- a los aficionados en Ontario.

A la media hora de juego, cuando estaban siendo superados y asfixiados en su territorio, Costa de Marfil respondió a los embistes teutones con contundencia . En una jugada que nació en velocidad desde la izquierda, el primer rechace de Manuel Neuer quedó en el pie de Kessié, el capitán africano no lo pensó y la mandó al fondo de la portería para sorprender, de momento, a Alemania.

Las emociones no habían faltado hasta ese punto. Los europeos habían dado avisos por conducto de Kai Havertz y Jamal Musiala, incluso anotando en dos ocasiones, pero no terminaron por subir al marcador. La primera jugada fue un córner en el que Aleksandar Pavlovic cometió falta sobre el arquero, Yahia Fofana, quien tuvo una actuación destacada a pesar de la derrota, y no contó. Poco después de estar abajo había llegado el empate, ahora anotado por Havertz, pero una falta previa de Musiala impidió que el festejo en las gradas durara.

A su regreso de los vestidores, ambas escuadras siguieron con la determinación de buscar el resultado, dejando más espectáculo en los dos costados. Christ Inao Olaï y Yan Diomande impulsaban las ofensivas de los Elefantes, mientras que los cambios del técnico alemán, con la entrada de Denis Undav, Nadiem Amiri y Jaime Leweling, refrescó el funcionamiento de su equipo, que poco a poco volvió a tomar las riendas del partido.

Luego de minutos vertiginosos, los revulsivos dieron dividendos . Casi con 70 minutos de partido, Nadiem Amiri tiró un centro con destino a Denis Undav y con ayuda de Kessié que se perdió en la marca, remató a merced frente a la portería para poner de pie a los seguidores de Alemania y devolverles el alma al cuerpo.

Tras la segunda pausa de hidratación, los dos equipos no bajaron los brazos, con más oportunidades creadas que solo aumentaron el drama y la tensión con la que se vivió el cierre del partido que auguraba un empate, hasta que con dos minutos por jugar en el tiempo agregado, una genialidad de Felix Nmecha con un pase filtrado que partió en dos todo el parado táctico marfileño y saltó cada una de sus líneas para llegar a Undav y el autor del primer gol controló, dio media vuelta y sacó un zurdazo que venció a Fofana y sentenció el encuentro.

Con dos victorias, el combinado alemán ya tiene su boleto en la siguiente ronda, pero antes debe enfrentar a Ecuador, mientras que Costa de Marfil permanece con tres puntos y cerrará su participación en la Fase de Grupos ante Curazao y tendrá que salir con la misma determinación en busca de los tres puntos para asegurar sin complicaciones un lugar en la etapa de eliminación directa.

SV