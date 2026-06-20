Fernando Gago evoluciona favorablemente tras sufrir un infarto en Chile

El entrenador argentino Fernando Gago, actual director técnico de Universidad de Chile y exentrenador de Guadalajara y Necaxa en la Liga MX, se encuentra bajo observación médica y en proceso de recuperación luego de sufrir un infarto agudo al miocardio , informó la Clínica Alemana de Santiago mediante un parte médico difundido este sábado.

De acuerdo con el reporte oficial compartido por Universidad de Chile en sus plataformas digitales, Gago ingresó a la clínica durante la madrugada del 19 de junio tras presentar problemas cardiovasculares. Los especialistas determinaron que padecía una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, situación que requería atención inmediata.

El exfutbolista de Boca Juniors, Real Madrid y la selección argentina fue sometido a una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal. El parte médico indicó que el paciente presenta buena evolución y comenzará un proceso de rehabilitación cardíaca basado en la reincorporación progresiva a la actividad física.

La situación se presentó después del partido en el que Universidad de Chile derrotó a O'Higgins por el campeonato chileno. Horas más tarde, Gago fue trasladado al centro médico, por lo que no estuvo presente en los entrenamientos del equipo ni podrá dirigir el compromiso ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.

La directiva del club informó inicialmente que el estratega se encontraba acompañado por el cuerpo médico y que permanecía en buenas condiciones mientras se realizaban los estudios correspondientes. Posteriormente, la clínica confirmó el diagnóstico y los procedimientos realizados.

De manera temporal, el trabajo deportivo será encabezado por integrantes del cuerpo técnico de Universidad de Chile mientras continúa la recuperación del entrenador argentino.

Gago, de 40 años, dirige al conjunto chileno desde este año, después de su paso por Boca Juniors y de haber trabajado anteriormente en el futbol mexicano con Guadalajara y Necaxa. Su salida de Chivas en octubre de 2024 se produjo para asumir la dirección técnica del conjunto xeneize , decisión que generó reacciones entre la afición rojiblanca.

En las últimas horas, clubes, excompañeros y aficionados de Argentina, Chile y México han expresado mensajes de apoyo a través de redes sociales, mientras Universidad de Chile continúa pendiente de la evolución médica del entrenador.

Hasta el momento, no existe una fecha definida para el regreso de Fernando Gago a las actividades en cancha, ya que su reincorporación dependerá del proceso de rehabilitación y de las evaluaciones de los especialistas.

SV