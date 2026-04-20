La fase regular del Clausura 2026 entra en su etapa más crítica. Con la llegada de la Jornada 16, la última fecha doble del certamen, la Liga MX se transforma en un campo de batalla donde el margen de error ha desaparecido. No solo se juegan tres puntos; se juega la planificación de un semestre, la estabilidad de los proyectos técnicos y, sobre todo, el codiciado boleto directo a la Fiesta Grande.

Con la tabla general más apretada que en años anteriores, esta jornada de media semana dictará sentencia para varios equipos . A continuación, desglosamos los duelos que paralizarán al país y que definirán el destino de los protagonistas.

Esta jornada doble es el filtro definitivo. Mientras equipos como Chivas, Pumas y Pachuca pelean por la gloria estética del liderato, la clase media de la liga (América, Atlas, León y Tigres) se juega la supervivencia. En menos de 48 horas, el panorama de la Liguilla quedará prácticamente definido, dejando solo detalles para la última fecha del Clausura 2026.

Los duelos de alto voltaje: ¿Liguilla anticipada?

León vs América: El duelo por el sexto puesto

El martes 21 de abril, el Estadio Nou Camp será testigo de un choque con sabor a eliminación directa. León y América llegan empatados con 22 unidades, situándose en el octavo y sexto lugar respectivamente debido a la diferencia de goles. Para las Águilas, la irregularidad ha sido su sombra este torneo, pero su jerarquía los obliga a cerrar con fuerza para poder calificar. Por su parte, la Fiera ha convertido su casa en una fortaleza y sabe que una victoria ante el campeón vigente no solo les daría el pase casi seguro, sino un impulso anímico inmejorable. Quien pierda este encuentro, estará condenado a depender de combinaciones ajenas en la última fecha.

Atlas vs Tigres: La "Final" en el Jalisco

El miércoles 22, el Estadio Jalisco vibrará con un partido que Diego Cocca ya calificó como una prueba de "personalidad y convicción". Atlas (7º con 22 puntos) recibe a unos Tigres (9º con 21 puntos) que están fuera de la zona de clasificación directa. Es, literalmente, un "partido de Liguilla" adelantado. La presión sobre los regiomontanos es máxima; quedar fuera de los primeros ocho sería un fracaso estrepitoso para una de las plantillas más caras del continente. Para los Rojinegros, es la oportunidad de oro para demostrar que la victoria ante Santos no fue casualidad y que están listos para competir contra los gigantes antes de su proceso de venta.

Necaxa vs Chivas: La caza del liderato y el trono de goleo

En Aguascalientes, el Guadalajara se juega la posibilidad de amarrar el liderato general. Aunque los Rayos están prácticamente fuera de la contienda, el Rebaño Sagrado necesita los tres puntos para, dependiendo de lo que hagan Pachuca, Pumas y Cruz Azul, asegurar la cima de la tabla antes de la última jornada.

El foco también estará sobre Armando “Hormiga” González. El canterano sensación busca consolidarse como el referente ofensivo de México y persigue el bicampeonato de goleo individual, una hazaña que lo pondría en los libros de historia del club. Chivas llega con la moral por las nubes, pero no puede caer en el exceso de confianza ante un Necaxa que jugará por el orgullo.

Calendario completo - Jornada 16

Martes 21 de Abril

Querétaro vs Cruz Azul (19:00 horas): La Máquina busca mejorar su posición en la tabla ante unos Gallos que están eliminados.

Pumas vs FC Juárez (19:00 horas): Los universitarios necesitan ganar para no soltar los primeros cuatro lugares.

Monterrey vs Puebla (21:00 horas): Rayados está obligado a golear para reconciliarse con su afición tras un torneo de altibajos. Ambos están eliminados.

León vs América (21:00 horas): El duelo estelar de la noche por el pase a la Liguilla.

Miércoles 22 de Abril

Atlas vs Tigres (19:00 horas): El choque de estrategias entre la juventud rojinegra y la experiencia felina, ambos se juegan la clasificación.

San Luis vs Santos (19:00 horas): Un duelo de equipos heridos; Santos busca salir del fondo tras su derrota ante Atlas. Dos equipos ya eliminados.

Mazatlán vs Toluca (19:00 horas): Los Diablos Rojos quieren asaltar la parte alta de la tabla en el pacífico.

Necaxa vs Chivas (21:00 horas): El Guadalajara va por el liderato absoluto y el liderato de goleo de Armando González.

Tijuana vs Pachuca (21:00 horas): Los Tuzos cierran la jornada buscando asegurar su lugar en el podio, mientras que Xolos todavía tiene algunas esperanzas.

SV