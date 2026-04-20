Morante de la Puebla, pronóstico 'muy grave' tras una brutal cornada en Sevilla

El mundo del toro se encuentra en vilo tras la estremecedora cogida sufrida por José Antonio "Morante de la Puebla" durante el décimo festejo de la Feria de Abril. El diestro cigarrero, que ya había cortado una oreja en su primer toro, fue prendido de forma dramática por el cuarto ejemplar de la tarde, perteneciente a la ganadería de Matilla, mientras realizaba una faena que apuntaba a histórica.

El parte médico oficial, emitido tras más de dos horas de intervención en la enfermería de la plaza, califica su estado como "muy grave". Según el informe quirúrgico, Morante presenta una "herida por asta de toro en el margen anal posterior con una trayectoria de 10 centímetros , que lesiona parcialmente la musculatura del esfínter y perfora la cara posterior del recto en unos 1,5 centímetros".

Tras la estabilización inicial, el matador fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario sevillano para continuar con los cuidados y observar su evolución. El impacto en las redes sociales ha sido inmediato, con miles de aficionados y figuras del toreo enviando mensajes de apoyo bajo el temor de que esta lesión trunque su temporada.

Este percance ha dejado la tarde en Sevilla con un sentimiento de profunda consternación , recordando una vez más la crudeza del rito taurino y la entrega de una figura que, incluso en los momentos de mayor peligro, no escatimó en pundonor ante su afición.

SV