La fiebre mundialista se sigue esparciendo por todo Jalisco y en la ciudad el contagio ya llegó a la Dirección de Cultura de Zapopan, que junto con la Asociación de Mujeres Empoderadas, lanzaron el proyecto “Balones Mundialistas”, que prometen llenar de color y darle el toque pintoresco a Zapopan y Guadalajara durante la justa futbolística.

Los balones a gran escala, son intervenidos por varios artistas de la ciudad inspirados en la cultura mexicana y regional para hacer diseños únicos para cada uno de los balones, además de ir de la mano con la iniciativa privada de diferentes ámbitos, desde empresas, cadenas de comida, plazas comerciales, universidades y más rubros, que ponen su granito de arena para combinar su marca con el arte y demostrar la fuerza del trabajo que hay en Jalisco.

“Es una idea original de esta organización buscando el vínculo con el Gobierno Municipal y artistas, aprovechando todo lo que viene del Mundial, en el cual queremos promover todo lo bonito que tenemos en la ciudad y, primero que nada, los artistas, una comunidad artística súper pujante, muy creativa, hombres y mujeres muy talentosos, y queremos aprovechar este foco para darles espacio”, comentó Cristopher de Alba, director de Cultura Zapopan para EL INFORMADOR.

Para los artistas, estos balones representan un nuevo y distinto desafío para su estilo, en el que tuvieron que expandir la creatividad, siguiendo con la esencia futbolística del balón, pero también buscando plasmar la identidad visual de cada una de las empresas que han colaborado y pusieron su marca en uno de ellos.

“Me tocó ser líder de un gran equipo con los artistas que me ayudaron a intervenir esos balones. Todos hacemos mancuerna para sumarnos, crear, compartir y expresarnos. Ha sido una gran experiencia pintar para todas las marcas, hay otras en proceso. Ha sido muy bueno compartir el proyecto con todos y lo vamos a compartir con mucha gente más. Estamos contentos de hacerlo y lograrlo con estos murales en 3D”,expresó Adnan Galva, una de las mentes creativas del proyecto.

Por su parte, Tessy de Theresa, otra de las artistas involucradas en la iniciativa, comentó lo siguiente “creo que la parte más complicada fue adaptar el logotipo a mis trazos geométricos, que siguiera siendo la imagen de la empresa, pero al mismo tiempo con mi trabajo, con lo que la gente ubica de él, para que cuando lo vean dijeran ‘ese lo hizo Tessy de Theresa’”.

¿Cuántas esculturas serán?

Hasta el momento hay 60 balones elaborados, pero esperan poder duplicar esa cifra para las fechas mundialistas, brindando oportunidades libremente a cualquiera para alzar la mano y participar con su propia visión, al no estar necesariamente vinculados a un grupo particular de artistas.

Las llamativas esculturas estarán dispersas por toda la ciudad en puntos de interés y de tránsito de personas, como la explanada peatonal y en los Arcos de Zapopan, el Parque de las Niñas y los Niños, centros comerciales, Chapultepec, Paseo Alcalde, Hospicio Cabañas, así como varias glorietas y camellones en avenidas de alto flujo.

Cada una tiene un costo de 135 mil pesos, dinero que se destina al mantenimiento, transporte y brindar materiales para quien vaya a trabajar con ella, además de que una parte de lo recaudado será destinado a una obra de caridad elegida por la Asociación de Mujeres Emprendedoras y permanecerán en los distintos puntos de la ciudad hasta finales de julio.

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OB

