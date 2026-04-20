¿Veto? Esto pasará con el Estadio Azteca tras pelea en el América vs Toluca

El altercado que se desató en los vestidores entre jugadores del América y Toluca, tras un partido cargado de tensión, puso en vilo la situación del Estadio Azteca.

Sin embargo, la comisión disciplinaria ha tomado una decisión que despeja las dudas: el Coloso de Santa Úrsula no será vetado. A pesar de los problemas que se presentaron, en los que incluso algunos aficionados se vieron involucrados, el estadio podrá recibir público.

Esta determinación es crucial para el Club América, ya que les permitirá recibir con afición al Atlas el próximo sábado. Este encuentro es de vital importancia para las Águilas, pues se estarán jugando el boleto a la próxima Liguilla del futbol mexicano .

Mientras tanto, el Toluca ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla .

¿Se impondrán castigos?

La comisión disciplinaria llevó a cabo un análisis exhaustivo de todos los videos que salieron a la luz tras la bronca en el túnel de vestidores del Estadio Azteca. Las imágenes, que surgieron después de la expulsión de Helinho, muestran la participación de la seguridad del América y de Henry Martin en un altercado con el futbolista brasileño de los Diablos y con el hijo de Antonio Mohamed, quien forma parte del cuerpo técnico del equipo choricero.

Además, en la misma bronca, se observó a algunos aficionados realizando gestos de racismo y profiriendo insultos a través de señas en contra del futbolista amazónico.

Ante estos hechos, la disciplinaria impondrá, como máximo, una multa económica por estos actos, o podría limitarse a hacer una llamada de atención al conjunto americanista.

Por otra parte, la comisión disciplinaria también se encuentra analizando los castigos que impondrá a los futbolistas involucrados en la bronca . Entre los señalados, además de Helinho, quien inició todo con una falta en el terreno de juego, se encuentran Henry Martin y Alejandro Zendejas.

Asimismo, Antonio Mohamed recibirá un castigo económico por los gestos que realizó en contra del cuerpo técnico del América, al recordarles las dos finales que les ganó .

Última oportunidad

El camino del América hacia la Liguilla continúa con un calendario apretado. Antes de su crucial encuentro contra Atlas, las Águilas se enfrentarán a León este martes .

La afición americanista puede respirar tranquila, ya que el Estadio Azteca estará abierto para apoyar a su equipo en esta recta final del torneo.

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AR