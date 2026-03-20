LeBron James añade otro hito a su larga lista de marcas en la NBA

El Rey ha igualado al Jefe. LeBron James fue titular para los Lakers de Los Ángeles contra el Heat de Miami ayer por la noche, lo que significó el partido de temporada regular número mil 611 de su carrera e igualó la marca histórica de la NBA de Robert Parish.

Parish —apodado “Jefe” durante gran parte de su carrera como jugador— mantuvo el récord durante casi 30 años; lo impuso el 6 de abril de 1996. Ahora le pertenece a James, alguien que ha tenido el apodo de “Rey” durante gran parte de su vida en el baloncesto y que ahora tiene otro récord más en lo que parece un currículum interminable de logros dentro del juego.

“Creo que entiende la importancia de su posición y habla todo el tiempo de no engañar al juego y de reconocer que es uno de los más grandes de todos los tiempos. Con eso viene mucha responsabilidad, y hace todo lo que puede para estar a la altura de esa responsabilidad”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

La marca de partidos jugados será una más en la larga lista de récords de la NBA de James, quien ya ocupa el primer lugar histórico de la liga en varias categorías, incluidas puntos anotados, minutos jugados, tiros de campo encestados y tiros de campo intentados.

También es el poseedor del récord de la NBA con 23 temporadas disputadas, 22 selecciones al Juego de Estrellas y 21 selecciones al equipo All-NBA.

“Simplemente tienes que respetar absolutamente su nivel de espíritu competitivo. Está compitiendo no sólo contra toda la liga, sino que también está compitiendo contra el Padre Tiempo, y le está haciendo la vida imposible al Padre Tiempo”, añadió el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

James permanecerá en la cima de la lista de partidos jugados por algún tiempo. Llegó al de ayer con 310 partidos de ventaja sobre Russell Westbrook, quien tiene la segunda mayor cantidad entre los jugadores activos — y esa cantidad es casi igual a cuatro temporadas completas.

Sólo otros 40 jugadores en la NBA en este momento han aparecido siquiera en la mitad de tantos partidos (al menos 800) como James ha disputado en su carrera.