El Centro de Alto Rendimiento (CAR) fue testigo este lunes de un acontecimiento que roza lo histórico. Entre el silencio de los pasillos y la expectativa de un nuevo proceso, Guillermo Ochoa se presentó para iniciar la que será su última concentración con la Selección Mexicana . A sus 40 años, el legendario arquero no solo busca defender la portería, sino inscribir su nombre en la eternidad del futbol mundial.

Con un mensaje cargado de nostalgia en sus redes sociales, Memo dejó claro que este llamado es distinto: “Quizá el futbol mide los años, pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo”, sentenció el guardameta, quien ya se encuentra en las instalaciones de la FMF incluso antes de que el resto de sus compañeros reporten tras el descanso por el Día de las Madres.

Incluso, en un video, el arquero nacional entró a su habitación en el CAR, en donde le esperaba un emotivo mensaje en la televisión.

La realidad deportiva para Ochoa ha dado un giro de 180 grados. En la planificación de Javier Aguirre para el Mundial 2026, la jerarquía de Ochoa sigue siendo vital, pero su papel en la cancha ha cambiado . Todo indica que el canterano americanista asistirá a su sexta Copa del Mundo como el tercer portero de la lista de 26 convocados, asumiendo una labor de mentoría y liderazgo en el vestuario, mientras que la titularidad se disputa entre la juventud de Raúl "Tala" Rangel y la madurez de Carlos Acevedo.

La apuesta de Ochoa por jugar en el AEL Limassol de Chipre fue una decisión estratégica para mantenerse en activo y cumplir el sueño de ser el primer futbolista en la historia en asistir a seis Copas del Mundo, una hazaña que comparte como posibilidad con astros de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Previo al silbatazo inicial de la justa mundialista, México enfrentará duelos de preparación ante Ghana y Australia en territorio estadounidense , seguidos de un choque ante Serbia que servirá para definir los últimos detalles de la lista definitiva.

Ochoa llega con "más cicatrices", como él mismo describe, pero con la determinación de quien sabe que su ciclo está por cerrarse. Su presencia en el CAR no es solo un trámite deportivo; es el prólogo del adiós de uno de los máximos referentes del fútbol mexicano, quien, aunque hoy ocupe un lugar secundario en la rotación, sigue siendo el alma de un equipo que busca redimirse ante su propia historia en 2026.

SV