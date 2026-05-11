Chivas define dinámica para abonados y palcohabientes en el Estadio Jalisco

El Guadalajara comenzó con la organización para el partido de Semifinales frente a Cruz Azul y dio a conocer las diferentes dinámicas que tendrán los aficionados con Chivabono y los palcohabientes para ingresar al Estadio Jalisco el próximo sábado .

A través de diversos comunicados enviados a sus aficionados, el club rojiblanco detalló cómo funcionará la preventa de boletos, las reubicaciones por disponibilidad y las zonas especiales destinadas para los seguidores que cuentan con palco en el Estadio AKRON.

La institución informó que la preventa exclusiva para Chivabonados inició este lunes a las 9:30 de la noche y permanecerá habilitada hasta el martes 12 de mayo a las 5:00 p.m. Para completar el proceso, los aficionados deberán ingresar a Boletomóvil con su cuenta registrada, seleccionar los lugares disponibles y finalizar la compra.

Además, Chivas confirmó que para este compromiso los lugares ubicados en la parte alta del Estadio Jalisco serán numerados , con el objetivo de mejorar la logística de acceso y acomodo de los asistentes para una de las series más importantes del torneo.

Reubicaciones para abonados

Dentro de las medidas anunciadas por el Guadalajara, una de las más importantes fue la reubicación de algunos Chivabonados debido a la alta demanda registrada para el encuentro ante Cruz Azul.

El club explicó que los aficionados que normalmente cuentan con su abono en la parte baja del Estadio AKRON serán trasladados a zonas superiores del Estadio Jalisco, ya que existe poca disponibilidad en la zona inferior del inmueble para este partido.

Como compensación, la directiva rojiblanca informó que los boletos para los aficionados afectados serán otorgados sin costo . Los usuarios únicamente deberán ingresar a la plataforma de Boletomóvil para seleccionar los lugares que aparecerán disponibles como cortesía.

Chivas también aclaró que algunos aficionados podrían recibir un segundo correo relacionado con la preventa tradicional, debido a que ciertos Chivabonos no fueron afectados por la reubicación y todavía deberán realizar el proceso habitual de compra para esos asientos.

Zonas especiales para palcohabientes

Por otra parte, el Guadalajara también presentó los lineamientos para los aficionados que cuentan con palco en el Estadio AKRON y que asistirán a la Semifinal en el Estadio Jalisco.

La institución explicó que los palcohabientes deberán ingresar utilizando sus tarjetas de acceso habituales y confirmó que tendrán áreas exclusivas dentro del inmueble para presenciar el encuentro.

Los aficionados serán ubicados en sectores de la parte baja del estadio. En la zona de Lateral Oriente estarán habilitadas las puertas 2 y 3, con acceso a las secciones 11, 12, 13, 14 y 15. Mientras tanto, en la zona de Lateral Oxxo Gas estarán disponibles las puertas 13 y 14 para ingresar a las secciones 2, 3, 4 y 5.

Finalmente, el club puntualizó que estas áreas funcionarán con acomodo general conforme vayan llegando los aficionados, por lo que no estará permitido apartar lugares. Ante ello, recomendó a los asistentes llegar juntos si desean permanecer en la misma zona durante el partido .

SV