La legión de futbolistas mexicanos que militan en el extranjero, en su mayoría en las distintas ligas del Viejo Continente, han tratado de llenarle el ojo a Javier Aguirre en este proceso mundialista, algunos con más oportunidades y reflectores en sus equipos, otros que tienen poco que emigraron y unos que esperan que sus lesiones no les impida llegar al Mundial 2026.

Desde su llegada por tercera ocasión al banquillo de la Selección Mexicana, en la que ha ganado la Copa Oro y la Liga de Naciones que se le negaba al Tri, el ‘Vasco’ ha llamado a 16 futbolistas mexicanos distintos que militan fuera de la Liga MX, pero no todos desde el inicio del proceso ni todos han durado hasta el presente.

Sí hay cosas buenas

Julián Quiñones ha sido lo más destacado con su paso goleador por la liga árabe y da argumentos para estar en la lista final de Javier Aguirre. Johan Vásquez ha sacado la casta, ha madurado en la liga italiana y se ha convertido en un líder, tanto en su club como dentro de la selección como el pilar más confiable en la defensa. Obed Vargas también ha sido una grata sorpresa entre la nueva generación que poco a poco surge en el futbol mexicano y de la que podrían salir nombres para este Mundial y el de 2030.

Las lesiones, futuro gris

Las molestias físicas, de diferente tipo y gravedad, han afectado a varios de los mexicanos en el extranjero, sobre todo Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez, César Huerta y Edson Álvarez, que les han impedido sumar minutos y hasta han disuelto, casi por completo, la posibilidad de jugar en junio próximo.

Portería para los locales

Guillermo Ochoa y Alex Padilla han quedado prácticamente en el olvido para Javier Aguirre y junto a ‘Tala’ Rangel y Luis Ángel Malagón, la tercer plaza de portero podría ser para un arquero de la Liga MX, como Carlos Acevedo o Carlos Moreno. Ochoa espera que su desempeño en Chipre lo lleve de viaje a una sexta justa mundialista, mientras Alex Padilla desaprovechó los reflectores de ser titular en un equipo como Pumas.

La portería

Guillermo Ochoa

Equipo: AVS Futebol

Lo vimos por última vez dentro de una convocatoria para la Copa Oro, en la que no jugó, cuando iba de salida de Vila das Aves. Luego de meses sin equipo, aterrizó en el AEL Limassol de Chipre. Tiene 16 partidos de liga, con 22 goles encajados, 5 arcos en cero y su club está en la mitad de la tabla. Tiene una tarea difícil contra porteros nacionales por el tercer puesto en el Tri y la posibilidad de estar en su sexto Mundial.

Alex Padilla

Equipo: Athletic de Bilbao

El guardameta que llamó la atención hace más de un año cuando fue descubierto como tercer arquero del Bilbao y estuvo en la primer lista de Aguirre y en la de amistosos ante Suiza y Turquía. Fue cedido a Pumas, donde no tuvo el rendimiento esperado, volvió al Athletic y esta campaña ha jugado dos partidos de Copa del Rey, permitiendo cuatro goles, pero con triunfos en ambos cotejos.

En defensa

Johan Vásquez

Equipo: Genoa

El central nacido en Navojoa parece un inamovible, tanto de la selección mexicana como del Genoa en Italia, del que es capitán. Ha disputado los 22 partidos del club en la Serie A, con mil 963 minutos en el campo y, aunque a nivel colectivo el inicio no fue el deseado, con Daniele de Rossi reemplazando a Patrick Vieira, salieron del descenso y ya son 13° en el ‘calcio’.

César Montes

Equipo: Lokomotiv de Moscú

El ‘Cachorro’ ya acarrea más de un ciclo mundialista siendo la mancuerna de Johan Vásquez en la central azteca, convocado desde su paso por Monterrey, Almería y ahora en Rusia, aunque en medio de rumores para volver a cambiar de escudo. Ha aparecido en 17 de 18 jornadas de la liga con el cuadro moscovita, sumando un gol y una asistencia. La competencia local está en parón por el clima desde diciembre y volverán hasta febrero.

Rodrigo Huescas

Equipo: Kopenhagen

El lateral por derecha sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en octubre y va a contrarreloj para llegar a la justa mundialista. Trabaja en su rehabilitación pero el regreso de una lesión de este tipo puede variar de seis meses a nueve o hasta un año si la evolución no es favorable. De momento, el canterano de Cruz Azul va a contrarreloj si quiere estar en su primer Mundial.

Julián Araujo

Equipo: Celtic

Han sido tiempos difíciles para el lateral derecho. El ex de Las Palmas llegó en 2024 al Bournemouth, donde se lesionó los isquiotibiales, fue operado y se perdió cinco meses, pero pudo regresar para la Copa Oro. Esta campaña no tuvo minutos en Premier League y llegó al Celtic de Escocia en busca de ritmo de juego. Acumula 263 minutos repartidos en cuatro encuentros ligueros y podría jugar Europa League en la siguiente fase del torneo.

Mateo Chávez

Equipo: AZ Alkmaar

El lateral por izquierda llegó en verano del 2025 al futbol neerlandés y, desde entonces, ha estado en todas las convocatorias posibles del ‘Vasco’ Aguirre, con minutos en tres partidos de Copa Oro y en siete amistosos. Este año ha aparecido en 13 jornadas de Eredivisie, con una asistencia y cuatro amonestaciones y ha tenido fogueo europeo en cinco partidos de Conference League.

El medio campo

Edson Álvarez

Equipo: Fenerbahce

El ‘Machín’, capitán del Tricolor, emigró al futbol turco para esta campaña, procedente del West Ham y en su nueva casa apenas ha jugado 15 partidos entre liga y Europa League. Tuvo un problema en el tobillo en diciembre y se resintió en enero, evitando que jugara la última jornada de fase de liga en la competencia continental y, al momento, no hay una fecha exacta en la que pueda volver a jugar.

Obed Vargas

Equipo: Seattle Sounders

El joven mediocampista de 20 años, nacido en Alaska, ha demostrado suficiente en la MLS, con una Concacaf Champions League y una Leagues Cup, como para ser pretendido por equipos europeos. Jugó 26 partidos de MLS en 2025 con tres goles, cerró el año en el amistoso ante Uruguay e inició 2026 contra Panamá.

Luis Chávez

Equipo: Dynamo Moscú

El ex de Pachuca venía siendo un constante con la playera de la selección, hasta que en un entrenamiento de la Copa Oro sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y es otro de los que preocupan de cara al siguiente verano, aunque el jugador ha señalado que espera estar listo para el certamen.

Orbelín Pineda

Equipo: AEK Atenas

Otro de los constantes en las listas de Javier Aguirre, ya que ha estado presente en todas las posibles, para Liga de Naciones, Copa Oro y amistosos, registrando actividad en al menos un partido de cada convocatoria. En Grecia suma cuatro festejos este año y una asistencia, además de que solo en tres de 17 partidos no ha estado los 90 minutos en el campo. En Conference League ha sumado dos asistencias más en seis partidos.

Al ataque

Raúl Jiménez

Equipo: Fulham

El ‘Lobo de Tepeji’ tuvo un lento arranque de campaña en la Premier League, con solo dos goles de agosto a noviembre en liga, aunque de a poco ha tomado más ritmo con tres tantos más y una asistencia, mientras el Fulham es séptimo. Con el cuadro nacional, marcó nueve veces en 2025, con cinco de la Copa Oro en adelante y ese rendimiento con el Tri lo podrían catapultar a a la titularidad en el verano.

Santiago Giménez

Equipo: Milán

‘Chaquito’ no fue llamado a Qatar 2022 y parecía que este Mundial sí estaría entre los seleccionados, pero ahora es otro dentro del hospital del Tri por una lesión en el tobillo derecho. No juega desde octubre, apenas registraba un gol en Copa, tiene en la competencia rossonera a Niclas Füllkrug y, si se concreta su llegada desde el Crystal Palace, a Jean-Philippe Mateta, haciendo el panorama gris para Giménez en busca de ritmo si se recupera.

Julián Quiñones

Equipo: Al-Qadsiah

Quiñones revivió el debate de los naturalizados en la selección, sin embargo, con 17 anotaciones en la Saudi Pro League, compitiendo directamente con Cristiano Ronaldo por el título de goleo, sumado a otros cuatro goles en la King’s Cup, hacen complicado que su primer Mundial no sea este año vistiendo la verde, aunque su rendimiento con la escuadra azteca no ha estado a la misma altura, con solo dos festejos en 18 cotejos desde su debut.

Hirving Lozano

Equipo: San Diego

‘Chucky’ llegó como estrella a San Diego, con etiqueta de jugador franquicia y, ahora, ya no lo quieren aunque tenía contrato hasta 2028. El extremo mexicano no quiere salir del club que ya no lo toma en cuenta y no fue registrado para la Concacaf Champions Cup. En 2025 marcó en 11 ocasiones y repartió 9 pases de gol, pero los roces con la directiva no han favorecido los escenarios para Lozano.

César Huerta

Equipo: Anderlecht

Otro lesionado entre los frecuentes de Aguirre, pues estaba en las concentraciones desde su paso por Pumas. Una pubalgia lo ha mantenido fuera de las canchas desde noviembre y en la Jupiter Pro League apenas había disputado siete encuentros, con un gol en la fecha 4, la primera que jugó en la temporada y podría volver para febrero si la evolución es positiva.

¿Un hipotético XI de ‘europeos’?

Una alineación que contempla a los mexicanos en el extranjero que han sido convocados por Javier Aguirre, considerando a todos como disponibles.

Portería: Guillermo Ochoa

Defensa: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez

Media: Edson Álvarez, Obed Vargas, Luis Chávez

Delantera: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, César Huerta

