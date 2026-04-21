Rafa Márquez confesó cuál fue el delantero que nunca pudo detener

En una reciente declaración, Rafa Márquez compartió su experiencia enfrentándose a un delantero que le resultó particularmente difícil de contener.

Describiéndolo como "una bestia", Márquez reveló que este jugador lo obligaba a ingeniárselas para no luchar cuerpo a cuerpo con él, Didier Drogba.

El delantero en cuestión jugó en el Chelsea, y Márquez también lo enfrentó en Francia. En ese entonces Márquez defendía los colores del Mónaco. Desde esos encuentros, Márquez ya percibía la dificultad de marcarlo debido a su corpulencia, fuerza y velocidad.

La descripción de Márquez subraya la exigencia física y táctica que representaba este oponente. La necesidad de bajarlo con un golpe o de "darle una calmadita" evidencia la frustración y el desafío que sentía al intentar detenerlo.

Didier siempre fue reconocido por el portento físico que presentaba, eso hacía para los defensas centrales un trabajo muy difícil el marcarlo.

Este testimonio de Rafa Márquez ofrece una perspectiva interesante sobre los desafíos que enfrentan los defensores de élite. Incluso para un jugador de la talla de Márquez, hubo delanteros que representaron un verdadero dolor de cabeza, obligándolo a adaptar su estrategia y a emplear recursos más allá de la simple marca.

La anécdota resalta la calidad y el impacto de este delantero, que logró dejar una huella imborrable en la memoria de uno de los defensores más reconocidos del futbol. Pinta un retrato vívido de la intensidad y el nivel de exigencia del futbol de élite, donde incluso los más grandes tienen sus némesis en el campo.

La descripción de Márquez como un jugador que lo obligaba a ir más allá de su juego habitual, es un testimonio del impacto que este delantero tuvo en su carrera.

TE PUEDE INTERESAR: Filtran cuándo presentan lista de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AR