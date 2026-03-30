Boletos agotados, para el partido Jamaica vs Congo en el Estadio AKRON de Guadalajara

La emoción por el Mundial 2026 ha alcanzado un punto álgido en Guadalajara. Hace apenas unos minutos, la cuenta oficial de Instagram de los organizadores del torneo en la capital de Jalisco (@gdl2026) confirmó mediante sus historias que los boletos para el partido final del torneo de repechaje entre las selecciones de Jamaica y la República Democrática del Congo están oficialmente agotados. Este juego será mañana martes 31 de marzo a las 15:00 horas.

Este encuentro, que definirá uno de los últimos pases al máximo torneo del futbol internacional, se disputará en el Estadio AKRON y confirma una vez más a la ciudad como una sede de primer nivel que respira futbol en cada rincón y que está lista para recibir a miles de turistas.

INSTAGRAM / @gdl2026

El camino hacia la Copa Mundial 2026

El anuncio de que los boletos se han agotado no es una sorpresa, considerando la magnitud del evento y lo que está en juego para ambos conjuntos nacionales. La Selección de Jamaica, representando con orgullo a la zona de Concacaf, y el combinado de la República Democrática del Congo, por parte de la Confederación Africana (CAF), se enfrentarán en un duelo a matar o morir sobre el césped tapatío. Los aficionados locales, así como los visitantes de otros países, han respondido con un entusiasmo que dará un lleno en las gradas para presenciar este duelo intercontinental que promete mantener las emociones al límite desde el silbatazo inicial.

Para los organizadores locales y las autoridades deportivas, este "Sold Out" es un rotundo éxito logístico y comercial. La reciente publicación de la cuenta GDL 2026, difundida bajo el emotivo lema "SOMOS 26", no solo celebró la venta total de las entradas en tiempo récord, sino que también hizo un llamado urgente a los asistentes para que comiencen a planificar su llegada con tiempo al recinto, así como hizo para el duelo del pasado jueves, cuando Jamaica se midió con Nueva Caledonia por el boleto a la final. La llegada temprano será una clave durante la jornada de mañana martes, ya que el flujo de personas requerirá medidas especiales de movilidad, control de accesos y seguridad perimetral en todos los alrededores del Estadio AKRON.

Guadalajara se consolida como sede mundialista

Estos partidos de repechaje que en Guadalajara sirven como un simulacro logístico y una demostración del poder de convocatoria que tiene Guadalajara como ciudad anfitriona del Mundial 2026. La respuesta del público ante el duelo definitivo entre caribeños y africanos reafirma que la infraestructura urbana, los servicios y la pasión de los tapatíos están a la altura del torneo que organiza la FIFA y que se llevará a cabo el próximo verano. El ambiente que seguramente se vivirá en las tribunas en este segundo duelo será apenas un pequeño pero emocionante adelanto de la celebración deportiva que México, Estados Unidos y Canadá albergarán de manera conjunta.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de repechaje al Mundial 2026 Congo vs Jamaica?

OF