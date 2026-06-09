Mundial 2026: Las grandes potencias que buscarán una estrella más en Norteamérica

El momento de la verdad ya está aquí. La máxima competencia del futbol, con un formato renovado, le da otra dimensión al torneo que reúne a más equipos que nunca y congrega en tres países a los mejores jugadores del mundo con el objetivo de cumplir el sueño de levantar el trofeo más anhelado del deporte, ya sea por primera o segunda ocasión a nivel individual o incluso por más veces a nivel colectivo.

Como sucede cada cuatro años, hay selecciones que parten con la etiqueta de favoritas gracias a distintas ventajas o cualidades y, para este 2026, todas las que llevan ese sello ya han alcanzado la gloria anteriormente. En algunos casos, han completado ciclos exitosos en torneos continentales; otras llegan con una gran camada de talento individual capaz de desequilibrar partidos, mientras que la experiencia también es un factor que las coloca entre las mejores.

Entre los principales candidatos aparecen cinco naciones que tienen la balanza a su favor, argumentos sólidos dentro de la cancha y forman parte de la élite futbolística: España, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil, a las que se les puede unir un “caballo negro” durante el verano con la determinación de integrarse al selecto club de campeones del mundo.

La realidad de cada una de ellas y sus antecedentes recientes son distintos, pero todas cuentan con la calidad suficiente en sus planteles y con varios de los jugadores más importantes del planeta para trascender.

España: “tiki-taka” 2.0

La Roja parece haber vuelto al estilo con el que dominó el futbol hace 16 años. España llega sentada en el trono continental y como finalista de la última Liga de Naciones bajo la gestión de Luis de la Fuente , quien encontró las últimas piezas de la reconstrucción ibérica que busca conquistar la segunda estrella en su camiseta.

Lamine Yamal es el nombre que más miradas atrae en su primera Copa del Mundo. Su rendimiento con el Barcelona lo ha colocado entre los jugadores más destacados del planeta y tendrá que responder de la misma manera en un escenario aún mayor. Entre el talento español también destacan Pedri, Rodri, Gavi y Martín Zubimendi, en un plantel lleno de calidad en cada línea, aunque gran parte de sus integrantes vivirá su primer Mundial.

Francia, una posible dinastía

Las dinastías en el futbol son escasas y, a nivel internacional, todavía más. Brasil protagonizó la más memorable con Pelé, pero la selección de Francia ha sabido mantenerse entre las mejores durante los últimos ocho años. Un Mundial y un subcampeonato han convertido a este equipo en uno de los más temibles y con mayores probabilidades de volver a pelear por el título gracias a una ofensiva de miedo.

A Didier Deschamps le sobran estrellas. Kylian Mbappé llega como la figura que ha brillado desde muy joven y, en su tercer Mundial, puede convertirse en el máximo goleador histórico del torneo. Ousmane Dembélé viene de coronar otra gran campaña y podría ganar su segundo Balón de Oro consecutivo, pero también están Desiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki y Bradley Barcola para conformar el ataque más completo del campeonato.

Inglaterra necesita dar el último paso

Los inventores del futbol arrastran una sequía de 60 años. En Rusia alcanzaron su mejor resultado reciente al finalizar en el cuarto lugar de la Copa del Mundo, mientras que a nivel continental se han quedado dos veces a las puertas del título. Sin embargo, su clasificación perfecta, con ocho victorias y sin recibir goles, además de su talento individual, invitan a pensar que esta puede ser una edición importante para los Tres Leones .

Harry Kane logró romper su propia maldición cuando fichó por el Bayern Múnich y llega en gran momento al Mundial como candidato al Balón de Oro. Como capitán, tratará de terminar con otra larga espera. Bukayo Saka y Declan Rice vienen de un año de ensueño con el Arsenal y llegan motivados, mientras que Jude Bellingham tiene una oportunidad de redención.

Argentina, por el bicampeonato

La Albiceleste volvió al trono mundial hace cuatro años y ahora buscará bordar una cuarta estrella en su camiseta impulsada por Lionel Messi en su último baile , mientras abre paso a una nueva generación encabezada por Nico Paz, Thiago Almada y Giuliano Simeone, aunque manteniendo gran parte de la base campeona.

Lionel Scaloni vuelve a contar con Emiliano Martínez en el arco, así como con Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, entre otros, para conservar el estilo y la madurez que le han traído éxitos a Argentina en los últimos años, incluyendo dos Copas América y la Finalissima, con un equipo que ha aprendido a brillar colectivamente de la mano de un jugador histórico.

Brasil, obligado por su historia

Pentacampeón se ha convertido en sinónimo de Brasil durante los últimos 24 años y la historia de la Canarinha siempre obliga a sus jugadores a entregarlo todo por esta copa. A pesar de atravesar un proceso turbulento durante la clasificación, finalmente Carlo Ancelotti parece haber encontrado el camino para intentar saldar una deuda pendiente .

Se trata de una generación verdeamarela sin figuras del tamaño de las que marcaron épocas anteriores, como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho o Garrincha, entre muchos otros. Sin embargo, con el técnico italiano cuentan con una mezcla de orden táctico y el tradicional “jogo bonito”. Tienen solidez en jugadores como Marquinhos y Casemiro, además de un ataque dinámico encabezado por Vinícius Júnior y Raphinha, mientras Neymar asume el papel de guía de esta selección.

Portugal, ¿será el caballo negro?

Cristiano Ronaldo disputa su sexta Copa del Mundo y tendrá una oportunidad más de conquistar el trofeo más importante de todos para ponerle el broche de oro a su carrera. Portugal nunca ha ganado un Mundial y esta generación llega como una de las más talentosas de su historia para soñar con el éxito . Aunque no pasa desapercibida, podría convertirse en el verdugo de las grandes potencias.

Los lusitanos cuentan con referentes en todas sus líneas: desde Diogo Costa en la portería, pasando por Nuno Mendes, João Cancelo, Rúben Dias y Matheus Nunes, hasta un mediocampo conformado por Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y João Neves, considerado uno de los mejores del certamen. Al frente aparecen Gonçalo Ramos, Rafael Leão y João Félix, quienes escoltarán al “Comandante” en busca de lo que sería el título más importante en la historia de Portugal.

SV