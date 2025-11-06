Jueves, 06 de Noviembre 2025

Dónde ver en vivo Chivas vs. Toluca por los cuartos de final de la Liga MX Femenil

El Rebaño recibe a las Diablas en un choque parejo por un lugar en las semifinales del torneo

Por: G. Solano

Chivas Femenil cerró el torneo Apertura 2025 en el quinto lugar. IMAGO7/M. Contreras

El juego más parejo de los cuartos de final de la Liga MX, el que enfrenta al cuarto y quinto lugar del torneo regular, tiene como rivales a Toluca y Chivas, y su primer capítulo se jugará hoy en el estadio Akron.

Las posiciones finales, y con ellas la ventaja de cerrar la serie como local, se definieron hasta la última fecha. El Guadalajara cumplió la misión de vencer a Necaxa con una goleada 4-1 que evitó que las alcanzara Monterrey —sexto lugar con 32 puntos—, aunque fue insuficiente para superar a Toluca, que también ganó 4-1 sobre Puebla.

Ahora las tapatías deben buscar una ventaja que les permita evitar la presión en el juego de vuelta en Toluca.

Pero si las Diablas tienen los beneficios de una mejor posición en la tabla general —incluido avanzar a semifinales en caso de empate en el marcador global—, las Chivas cuentan con la historia a su favor: en dos ocasiones anteriores se han enfrentado en liguilla, y en ambas las de Guadalajara han salido victoriosas.

¿Dónde ver Chivas vs. Toluca de la Liga MX Femenil?

El juego de ida entre Chivas y Toluca se jugará hoy a las 21:00 horas en el estadio Akron. Será transmitido por Amazon Prime Video, Tubi y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

El partido de vuelta está programado para el domingo 9 de noviembre, a las 21:15 horas, en el estadio Nemesio Diez. Se podrá ver por Canal 9, TUDN, ViX y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Alineaciones probables

Chivas Femenil

  • Portera: Celeste Espino
  • Defensas: Damaris Godínez, Casandra Montero, Araceli Torres, Natalia Villarreal
  • Mediocampistas: Yamile Franco, Joselyn de la Rosa, Carolina Jaramillo
  • Delanteras: Alicia Cervantes, Denise Castro, Viridiana Salazar

Toluca Femenil

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Victoria López, Liliana Fernández, Karla Martínez, Abby Erceg
  • Mediocampistas: Amandine Henry, Mitsy Ramírez, Sonia Vázquez, Cinthya Peraza, Faustine Robert
  • Delantera: Shanice van de Sanden

Pachuca vence a Cruz Azul

En el inicio de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, las Tuzas —segundo lugar del torneo— vencieron como visitantes a Cruz Azul por 2-1.

Charlyn Corral, campeona de goleo, marcó las dos anotaciones del Pachuca, mientras que Aerial Chavarín, segunda en esa misma estadística individual, descontó por La Máquina.

El próximo sábado, Pachuca recibirá a las Azules para definir quién avanzará a las semifinales.

