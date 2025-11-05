México Femenil Sub-17 cae en la Semifinal ante Países Bajos

Terminó el sueño. La Selección Mexicana Sub-17 quedó a las puertas de la final del Mundial tras caer 1-0 ante Países Bajos en una intensa semifinal disputada en el Estadio Olímpico de Rabat. Las neerlandesas lograron su pase al duelo por el título, donde se medirán con Corea del Norte, mientras que el Tri buscará el tercer lugar frente a Brasil.

El partido se jugó con gran energía y determinación. México presionó alto, intentó dominar por las bandas y mostró orden en todas sus líneas. El ritmo se vio interrumpido en la primera mitad cuando Berenice Ibarra sufrió un fuerte golpe en una disputa por el balón.

En la segunda mitad el equipo tricolor regresó con decisión y actitud ofensiva, generando peligro constante en el área rival. Las llegadas levantaron a los aficionados y encendieron la esperanza de un gol que abriera el marcador. Sin embargo, un error en la marca permitió que Lina Touzani aprovechara el espacio y definiera con precisión para poner en ventaja a Países Bajos.

En la búsqueda del gol, llegaron los movimientos estratégicos: Leila Ávila ingresó por Anaiya Miyazato para fortalecer el ataque. A pesar del esfuerzo colectivo y las insistentes aproximaciones, la defensa europea se mantuvo firme y el encuentro se volvió cada vez más cerrado.

La tensión se hizo presente en la parte final del juego cuando una jugada en el área neerlandesa fue revisada por posible penal. Por instantes, el sueño del empate parecía posible, pero la árbitra señaló fuera de lugar previo y la acción fue anulada.

