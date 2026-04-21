Una investigación de la Fiscalía de Milán ha hecho estallar los cimientos del deporte de élite en Italia. Bajo la dirección de la fiscal adjunta Bruna Albertini, las autoridades han desarticulado una organización criminal con estructura empresarial que garantizaba a cerca de 50 futbolistas de la Serie A, fiestas postpartido "todo incluido" marcadas por el exceso, el consumo de sustancias y la explotación sexual.

Así operaban las fiestas

La trama operaba a través de una agencia de eventos con sede en Cinisello Balsamo. Lo que en redes sociales se publicitaba como veladas exclusivas en los locales más selectos de Milán, terminaba en estancias privadas donde el consumo de protóxido de nitrógeno, mejor conocido como "gas de la risa", era la constante. Esta sustancia, utilizada habitualmente como anestésico, se convirtió en el "aliado" perfecto para los atletas de alto rendimiento: provoca una euforia inmediata, pero, lo más importante, no es detectable en los controles antidopaje convencionales.

Tras la inhalación del gas y el consumo de champán de miles de euros, la jornada continuaba con servicios sexuales remunerados. La red reclutó a un centenar de modelos de imagen, pero solo un grupo selecto de escorts prestaba servicios sexuales previo pago de facturas astronómicas. Los cuatro cabecillas de la organización, ahora bajo arresto domiciliario, recaudaron más de un millón de euros mediante este sistema, incurriendo en delitos de asociación ilícita, favorecimiento de la prostitución y blanqueo de capitales.

También la F1 aparece en el escándalo

El escándalo ha trascendido el césped para golpear el paddock de la máxima categoría del automovilismo. Las escuchas telefónicas reveladas por el informativo Tg1 (noticiero principal de la cadena pública italiana) han sido devastadoras. En una de las grabaciones interceptadas a los gestores de la trama, se escucha claramente: "Tengo un amigo piloto de Fórmula 1 que viene a Milán esta noche y quiere a una chica".

La Guardia di Finanza ha embargado 1.2 millones de euros a la organización, mientras el mundo del deporte espera con tensión la lista definitiva de los 50 futbolistas que, junto al piloto de F1, habrían participado en este lucrativo negocio del pecado. Por ahora, el silencio en los clubes de la Serie A es absoluto.

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