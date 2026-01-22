MLB: Tucker llega a los Dodgers para lograr el tricampeonato

Con múltiples ofertas en la agencia libre, Kyle Tucker finalmente se dejó influenciar por la condición de campeones de los Dodgers de Los Ángeles.

Tucker firmó un contrato de 240 millones de dólares por cuatro años, eligiendo a los Dodgers, dos veces campeones defensores de la Serie Mundial, sobre los Mets de Nueva York y los Azulejos de Toronto, subcampeones de la Serie Mundial.

“Es una gran decisión, así que todavía tienes que sopesar todo”, afirmó. “Pero este equipo, esta ciudad y la base de fanáticos hacen que sea un poco más fácil tomar algunas decisiones. Eso es, en última instancia, lo que queríamos hacer: venir aquí, ser parte de eso e intentar ganar otra Serie Mundial”.

Tucker jugará en el jardín derecho y probablemente bateará segundo o tercero en la alineación.

“Que él nos elija cuando tenía otras opciones a más largo plazo y otras a más corto plazo, creo que habla del crecimiento y progreso que hemos hecho para crear un lugar de destino”, dijo Andrew Friedman, presidente de operaciones de beisbol de los Dodgers