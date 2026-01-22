América pone los ojos en atacante brasileño

El América transita en este inicio de 2026 por una severa falta de gol. Tres partidos sin convertir un sólo tanto que tiene en el ojo de la crítica a sus tres atacantes: José Zúñiga, Rodrigo Aguirre y Henry Martín, además de Víctor Dávila.

Para solucionar el problema, André Jardine y su cuerpo técnico tienen en mente una pequeña lista de atacantes que militan en el futbol brasileño; sin embargo, hay uno que lleva la delantera.

Se trata de Raphael Veiga, futbolista de 30 años que juega para el histórico Palmeiras. Las Águilas han comenzado negociaciones con el cuadro brasileño, aunque no serán nada sencillas.

Los reportes desde Brasil indican una cifra por los servicios del atacante que supera los 12 millones de dólares, lo que complica las cosas para el conjunto de Coapa.

Además, del problema que ya tiene en sí el América, por ahora, tiene ocupadas las nueve plazas de jugadores No Formados en México y deberá desprenderse de uno de sus elementos para dar cupo a Veiga; “La Pantera” Zúñiga y Dávila son los candidatos.

Las Águilas quieren solventar su falta de gol con el habilidoso atacante, quien hace un par de años estuvo en el radar del Barcelona y es bicampeón de la Copa Libertadores con el Verdao.