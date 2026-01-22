Cody Bellinger se queda con Yankees cinco años

Cody Bellinger se convirtió en el último de los principales bateadores que se habían declarado agentes libres en llegar a un acuerdo, al aceptar quedarse con los Yankees de Nueva York por cinco años y 162.5 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con las negociaciones.

Bellinger recibirá un bono por firmar de 20 millones, pagadero el 1 de abril, así como 32.5 millones en las dos primeras temporadas, 25.8 millones en las dos siguientes y 25.9 millones en 2030. También tiene el poder de vetar cualquier canje.

Cuenta con el derecho de rescindir el contrato después de las temporadas de 2027 o 2028 para convertirse nuevamente en agente libre, pero si hay una interrupción laboral que lleve a que no se jueguen encuentros en 2027, el acuerdo especifica que las alternativas de rescisión se pospondrán hasta después de las temporadas de 2027 y 2028.

Dos veces elegido al Juego de Estrellas y adquirido por los Yankees de los Cachorros de Chicago en diciembre de 2024, Bellinger bateó para .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo .302 con 18 jonrones y 55 carreras impulsadas en el Yankee Stadium.

Bateador zurdo, jugó en 149 duelos en jardines y siete en primera base en su primera temporada desde 2022 sin una estadía en la lista de lesionados.

Elegido Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y Jugador Más Valioso de ese circuito en 2019, Bellinger tiene un promedio de .261 con 225 jonrones y 695 carreras impulsadas en ocho temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2018-22), los Cachorros (2023-24) y los Yankees.