La Selección Mexicana se prepara para afrontar su último compromiso del año cuando enfrente a Paraguay este martes en el Alamodome de San Antonio, y en la antesala del encuentro, Javier “Vasco” Aguirre dejó claro que el objetivo principal no es solo ganar, sino seguir fortaleciendo el funcionamiento colectivo del equipo. En conferencia de prensa, el técnico confirmó que realizará siete cambios respecto al once que enfrentó a Uruguay en Torreón.

Aguirre explicó que su responsabilidad en este proceso es evaluar al mayor número posible de futbolistas. “Mi obligación, más allá del resultado o las estadísticas, es presentar a los 25 jugadores que tengo en este proceso y ver quién tiene la capacidad futbolística, táctica y, sobre todo, emocional para sostener la presión y responder a las circunstancias”, afirmó.

El timonel reconoció que el equipo aún tiene aspectos importantes por mejorar, especialmente en la constancia durante los 90 minutos.

“Necesitamos mantener la misma actitud todo el partido. La presión alta es exigente físicamente, pero aquí cada convocatoria es un examen. Hay jugadores que en 45 minutos han tenido más intensidad y recorrido que en 90 con sus clubes. Eso te dice que este entorno te obliga a exigirte”, señaló.

Aguirre insistió en que el Tri debe ser más claro en el último tercio del campo. “Hemos llegado al área, pero no tomamos siempre la mejor decisión. A veces nos da igual centrar al primer poste, al segundo o retrasar la pelota, y ahí es donde estamos fallando. Es la parte más complicada del juego”, explicó. A pesar de ello, destacó el orden defensivo mostrado y recordó que incluso tras partidos difíciles, como el de Colombia, el equipo ha ido corrigiendo detalles.

Sobre la importancia de cerrar el año con una victoria, el estratega fue puntual: no todo depende del marcador. “Depende de cómo se gane. Si lo haces jugando bien, generando y concretando ocasiones, y neutralizas al rival, te vas convencido de que vas por el camino correcto. El resultado debe reflejar el funcionamiento”, sostuvo.

Para Aguirre, una victoria ante Paraguay sería valiosa no solo para el ánimo del grupo, sino para consolidar la idea que ha venido trabajando. “Sería bueno cerrar el año así, ver cosas positivas y que los jugadores respondan. Si ganamos y ellos participan y lo hacen bien, aún mejor”, concluyó.

