Dónde ver en vivo México vs Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17

Después de romper los pronósticos y eliminar a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, la Selección Mexicana enfrenta hoy a Portugal, que viene de derrotar con autoridad a Bélgica para instalarse en la siguiente ronda. El duelo promete emociones fuertes y un choque de estilos totalmente opuestos.

Los antecedentes hacen de este un partido de contrastes. México logró superar la fase de grupos gracias al criterio del fair play y tuvo que recurrir a los tiros penales para avanzar en la ronda anterior. Portugal, en cambio, firmó una fase de grupos sólida con 6 puntos, apoyado en goleadas sobre Marruecos y Nueva Caledonia, y posteriormente venció a Bélgica sin mayores complicaciones.

Además, si la figura de México hoy en día es el portero Santiago López —quien detuvo un penal contra Argentina y anotó el tiro decisivo en la tanda—, enfrente estará el máximo goleador del torneo: Anísio Cabral. El delantero luso suma 5 de los 15 goles de su selección y ha sido un dolor de cabeza para todas las defensas que ha enfrentado. Será un duelo clave entre un guardameta en estado de gracia y un artillero intratable.

La victoria sobre Argentina, sin embargo, hace creer que México tiene la calidad y la mentalidad para superar una fase más. El equipo ha mostrado personalidad en los momentos de mayor presión y confía en que su evolución futbolística continúe en ascenso.

¿A qué hora y dónde ver el México vs. Portugal Sub-17?

México Sub-17 vs. Portugal Sub-17

Hoy, martes 18 de noviembre

Horario: 7:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 9, TUDN y la versión gratuita de ViX.

El ganador de este encuentro enfrentará a Suiza o Irlanda, selecciones que finalizaron como líderes de sus respectivos grupos y que jugarán más tarde, a las 8:45 horas.

Posibles alineaciones México vs. Portugal

México:

Santiago López; Ian Olvera, Michael Corona, Félix Contreras, Juan Grajales; Íñigo Borgio, Óscar Pineda, Kenner Martínez; Gael García, Luis Gamboa y Aldo De Nigris.

Portugal:

Romario Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto; Rafael Quintas, Bernardo Lima, Duarte Cunha, Anísio Cabral; Stevan Manuel y Tomás Soares.

