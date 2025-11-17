La Selección Mexicana de Futbol se prepara para su último compromiso del año enfrentando a Paraguay este martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas. El encuentro, programado para las 19:30 horas (tiempo del centro de México), no es uno más en la agenda del Tricolor, sino un examen crucial para el técnico Javier Aguirre, quien tiene la misión de romper una preocupante racha de cinco partidos amistosos sin conseguir la victoria.

El equipo mexicano arribó a la ciudad texana después de un gris empate 0-0 ante Uruguay en Torreón, un resultado que, más allá de la estadística, dejó un sabor amargo en la afición y encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

La principal preocupación es la situación de Hirving “Chucky” Lozano y su baja confirmada, y es que tuvo que salir de cambio en el TSM por una molestia en el muslo. Aunque el delantero del San Diego FC viajó con el plantel, su inclusión en el once inicial está descartada. Esta baja forzada obligará a Aguirre a probar variantes ofensivas, probablemente dándole juego a jóvenes como Armando 'Hormiga' González o Gilberto Mora, y quizás la oportunidad en el arco al favorito local, Carlos Acevedo y el ingreso de quien fuera titular, Luis Ángel Malagón, buscando inyectar una dinámica diferente que mejore la deslucida imagen reciente.

México necesita urgentemente recuperar el rumbo y la confianza, especialmente en el aspecto ofensivo. Los últimos partidos han evidenciado una notable falta de contundencia y precisión en el último tercio de la cancha, problemas que se esperan subsanar ante la "Albirroja".

Antecedentes a nivel mayor

Históricamente, el historial favorece al equipo azteca. Mexicanos y paraguayos se han enfrentado en 21 ocasiones a nivel de selecciones mayores, con un saldo positivo de 11 victorias para México, 5 empates y solo 5 triunfos para los sudamericanos. El Tri ha anotado 31 goles contra 19 de Paraguay. Sin embargo, el recuerdo más fresco es una dolorosa derrota: en su último choque, en agosto de 2022, Paraguay se llevó la victoria por la mínima diferencia (0-1).

Este antecedente reciente funciona como advertencia para el conjunto de Aguirre.

El partido en el Alamodome, que marca el cierre de la actividad de 2025, es la última oportunidad para que el Tri ofrezca una actuación convincente a su afición en Estados Unidos y genere optimismo de cara a la preparación para la Copa del Mundo de 2026.

La presión es palpable: una nueva derrota o un empate sin goles no solo extendería la mala racha, sino que aumentaría el escepticismo sobre el proyecto del combinado nacional. El objetivo es claro: conseguir una victoria que selle el año con una nota positiva.

Últimos resultados

Amistoso Internacional | 01/09/2022 | Atlanta, EE. UU. | México 0 - 1 Paraguay

Amistoso Internacional | 27/03/2019 | Santa Clara, EE. UU. | México 4 - 2 Paraguay

Amistoso Internacional | 02/07/2017 | Seattle, EE. UU. | México 2 - 1 Paraguay

Amistoso Internacional | 28/05/2016 | Atlanta, EE. UU. | México 1 - 0 Paraguay

Amistoso Internacional | 01/04/2015 | Kansas City, EE. UU. | México 1 - 0 Paraguay

Amistoso Internacional | 26/03/2011 | Oakland, EE. UU. | México 3 - 1 Paraguay

Copa América 2007 | 08/07/2007 | Cuartos de Final | México 6 - 0 Paraguay

