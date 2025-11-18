Entre imprecisiones, dos tarjetas rojas y equivocaciones propias, la Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial Sub-17 en Octavos de Final al caer 0-5 ante su similar de Portugal . La expulsión de José Navarro en la primera mitad fue determinante para que el Tri sufriera una derrota tan apabullante.

Con bajas sensibles y cambios forzados en la alineación —por acumulación de tarjetas amarillas—, México se presentó ante los lusos con la ilusión de agrandar su historia en la competencia que se está disputando en Qatar . Sin embargo, el equipo de Carlos Cariño quedó limitado de realizar otra heroica actuación tras ser superado ampliamente por Portugal.

Navarro, quien hizo su debut en el torneo, provocó un penal a favor del conjunto europeo luego de que se barriera imprudentemente sobre Cunha . Sin dudarlo, el árbitro central decidió sancionar la acción y, desde los once pasos, Rafael Quintas abrió el marcador al minuto 15’.

Al combinado nacional le costó sacudirse el dominio de los portugueses, generó pocas acciones al ataque y su falta de claridad en el juego colectivo lo dejó sin opciones para tratar de empatar el juego rápidamente. Y, por si el sufrimiento no hubiese sido suficiente, José Navarro fue expulsado al 35’ tras propinar un codazo a un elemento portugués.

Para la parte complementaria, México trató de plantarle cara a su rival, pero no pudo ante el talento y superioridad de los portugueses. Anisio Cabral, el goleador de la competencia , llegó a seis anotaciones gracias a que superó con facilidad a la defensa mexicana y al 48 duplicó la ventaja para Portugal.

Más allá de intimidarse, el Tri modificó su once buscando contrarrestar la situación ,y por más de 30 minutos, consiguió que la Selección Portuguesa no le encajara más goles, pero la recta final del encuentro fue un desastre para los aztecas.

En menos de cuatro minutos, Portugal metió tres dianas para sentenciar la humillación. Zeega, Miguel Figueiredo y Yoan Pereira se sumaron al festín de anotaciones al 81', 83' y 85', respectivamente, aprovechándose de la endeble zona baja tricolor y su nula capacidad de contener el ataque europeo.

Para terminar con una tarde fatídica, el arquero Santiago López también fue expulsado debido a que trató de cortar un avance de Portugal, pero en la acción se llevó por delante al jugador luso y el árbitro le mostró la cartulina roja al 88'.

De esta manera, México se despide del Mundial Sub-17 luego de haber conseguido solo una victoria en tiempo reglamentario y acumulado tres derrotas en el certamen.

Te recomendamos: Cristiano Ronaldo pone condiciones a México de cara al Mundial 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF