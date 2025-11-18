Mundial Social: Cómo México busca incentivar el turismo, deporte y la cultura

Este martes 18 de noviembre, durante "La Mañanera del pueblo", el Gobierno de México de la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el "Mundial Social", una iniciativa que rodeará a la Copa Mundial de Futbol 2026 con actividades deportivas, educativas, turísticas y culturales, y que incluye el lanzamiento de una aplicación digital y el objetivo de romper tres récords Guinness.

La representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas, señaló que "el Mundial Social pone a la gente, a las personas al centro de nuestro trabajo rumbo a la Copa del Mundo. Nuestro objetivo es llevar futbol a todo el territorio nacional".

A 205 días para que inicie el Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, Gabriela Cuevas declaró que esta iniciativa busca extender el espíritu y la experiencia del futbol "más allá de las canchas", llegando a "todos los barrios, colonias y pueblos de México".

Cómo México busca incentivar el turismo, deporte y la cultura

De acuerdo con la funcionaria, se realizarán más de 177 fiestas relacionadas con el evento, así como 5 mil actividades, rutas, además de 74 mundialitos de distintas categorías, casi mil 500 actividades en el programa Vive Saludable, y más de 4 mil 200 rehabilitaciones de canchas y espacios públicos.

"Será la oportunidad de sentir el orgullo por nuestro legado histórico y cultural. Un espacio para estar más cerca de nuestras comunidades, al mismo tiempo que proyectamos nuestra identidad al mundo", apuntó.

Por su parte, Josefina Rodríguez adelantó México 2026, una aplicación para dispositivos móviles que permitirá explorar diferentes ciudades de México y sus alrededores para promover actividades turísticas, brindará información sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 y brindará servicios a la ciudadanía.

Los récords que se persiguen

Asimismo, señaló que buscarán cumplir tres récords Guinness, u no relacionado con la imagen humana de la camiseta de futbol más grande en febrero; el segundo relacionado con la clase de futbol más grande en el mes de marzo y, finalmente, el mural más grande en el mes de mayo.

En tanto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que como parte de este plan se mejorarán 12 museos emblemáticos del INAH y 46 zonas arqueológicas.

Por último, Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, dijo que se contempla la participación de 5 mil jóvenes integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes participarán en actividades turísticas de hospitalidad, de recepción de personas en viajes, actividades culturales y promoción deportiva.

El Mundial en México 2026

México será sede de 13 partidos oficiales del Mundial de 2026 en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El encuentro inaugural se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio.

Nuestro país acogerá el torneo de futbol más relevante a nivel mundial por tercera ocasión, mientras que el "Coloso de Santa Úrsula" albergará el partido inaugural por tercera vez en su historia (después de que así ocurriera en 1970 y 1986).

El torneo finalizará el domingo 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

