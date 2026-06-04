Jesús Gallardo, defensa de la Selección Mexicana, analizó el panorama del conjunto tricolor luego de la victoria 5-1 sobre el representativo de Serbia. El futbolista enfatizó la necesidad de cambiar el enfoque del equipo de cara al debut en la Copa del Mundo, el cual se disputará en una semana, dejando atrás lo sucedido en Qatar 2022.

"Como dije hace rato, creo que queremos dejar lo que pasó en el mundial pasado, dejarlo atrás y pensar en positivo, pensar en que tenemos una gran selección", declaró Gallardo en la zona mixta tras el encuentro. El jugador señaló que el resultado frente a Serbia sirvió para restablecer el vínculo con los seguidores: "Creemos que la afición se pudo conectar hoy, la verdad, sintió el gran ambiente como siempre. Y, bueno, estamos muy felices porque nos hicieron sentir que están con nosotros".

El plantel de 26 futbolistas encara la última fase de preparación en medio de una disputa interna por los puestos titulares. Respecto a la gestión del grupo y los roles que asignará el cuerpo técnico para el torneo, el zaguero minimizó las individualidades y priorizó los objetivos colectivos del equipo.

"Tranquilo, creemos que todos somos parte fundamental los 26. Creo que estamos muy tranquilos por eso, creemos que todos tenemos que aportar a esta selección. Somos una gran familia, la competencia interna también es muy sana, entonces creemos que vamos a hacer historia", afirmó.

A una semana de iniciar la competencia oficial, Gallardo manifestó su disposición para asumir cualquier rol que le sea asignado dentro de la plantilla, ya sea en el cuadro inicial o como opción en el banquillo de suplentes.

"La verdad que visualizo dentro o fuera de la cancha apoyando a la selección. Creemos que podemos hacer historia y sea donde me toque titular o en la banca, creo que tenemos una gran familia y la competencia interna está para eso", concluyó el futbolista.

