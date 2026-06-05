Juégatela por México y participa por 20 millones de pesos en cada juego

La Selección Nacional de México se prepara para una Copa del Mundo histórica en su país y con su gente. Han sido 4 años de espera para volver a ver a México en un mundial y 40 como anfitrión. La pasión y emoción de un deporte y momento único para todos los actuales y nuevos aficionados al futbol. Para ello, Caliente.mx busca elevar y premiar esa pasión con 20 millones de pesos por cada partido que la Selección dispute durante el Mundial 2026.

¿Cómo funciona la dinámica? El debut: México vs Sudáfrica

Participar por los 20 millones de pesos es muy sencillo. Los usuarios deberán realizar una apuesta simple a favor de México en los partidos de la Selección Nacional, o en los eventos y mercados que indique la plataforma; también puede integrarse en una apuesta múltiple o parlay, siempre que incluya al combinado nacional. La apuesta debe hacerse con dinero real —no aplica con bonos o promociones— y registrarse dentro de los tiempos y requisitos establecidos en los términos y condiciones del sitio.

La emoción comenzará oficialmente previo al partido entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio. Para este esperado encuentro, las condiciones de juego ya están establecidas:

El momio del partido para la victoria de México se sitúa en -250.

En caso de apostar mil pesos, los aficionados podrán ganar hasta mil 400 pesos.

La promoción está ya disponible hasta terminar el partido inaugural de la Selección Nacional.

Con esta campaña, Caliente.mx reafirma su posición como el líder del sector en el país, transformando la manera en que los mexicanos viven, apoyan y celebran cada minuto de la Selección Nacional en esta Copa del Mundo.

¡Apuesta, compite y gana! Para consultar los términos y condiciones de esta promoción, los interesados pueden revisar el siguiente enlace oficial: https://www.caliente.mx/mas/promociones/20-millones-de-pesos-en-cada-partido-de-mexico/

Nota: Los momios del partido pueden variar previo al inicio de este. Para mayor información, te sugerimos visitar el sitio y aplicación de caliente.mx.